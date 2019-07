Tuchel neemt Nederlandse aanwinst op in selectie voor Chinese tour PSG

Mitchel Bakker is door trainer Thomas Tuchel opgenomen in de 33-koppige selectie van Paris Saint-Germain voor de tour in China.

Dat meldt de Franse kampioen dinsdag via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger, met een verleden bij , tekende onlangs een vierjarig contract bij .

Tuchel neemt normaal gesproken ook Neymar mee, al wordt de Braziliaanse aanvaller, die al enige tijd wordt gelinkt aan , eerst medisch gekeurd. Ook Thomas Meunier en Presnel Kimpembe krijgen een medische check-up voordat zij mogen afreizen richting China. Voor Kylian Mbappé, die in de afgelopen periode regelmatig is genoemd bij , is ook een plaats ingeruimd in de selectie.



De overige aanwinsten Abou Diallo, Ander Herrera, Pablo Sarabia en Marcin Bulka mogen zich tijdens de Chinese tour bewijzen tegenover Tuchel. Thiago Silva, Ángel Di María, Leandro Paredes, Marquinhos en Eric-Maxim Choupo-Moting sluiten pas op 31 juli aan bij de selectie van de topclub uit Parijs.



PSG verblijft anderhalve week in China en speelt in die periode oefenwedstrijden tegen (27 juli) en Sydney FC (30 juli.). De wedstrijd om de Franse Supercup vindt ook plaats op Chinese bodem. Op 3 augustus is bekerwinnaar Stade de tegenstander van het elftal van Tuchel.