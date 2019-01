Tuchel: "Ik denk niet dat ik dat ooit eerder heb gezien"

Thomas Tuchel kon zijn ogen niet geloven wat hij zaterdagavond zag van zijn ploeg Paris Saint-Germain. Guingamp werd met 9-0 verslagen.

Kylian Mbappé en Edinson Cavani maakten een hattrick, waar Neymar twee keer scoorde toen PSG Guingamp in Parijs vernederde. Het resultaat zorgde voor een evenaring van een clubrecord.

"Ik moet erover nadenken, maar ik denk niet dat ik dat ooit eerder heb gezien - 9-0 in een competitiewedstrijd", vertelt Tuchel in gesprek met Franse media. "We wilden heel graag scoren, we spelen met veel kwaliteit."

"We verbeterden ons tijdens de tweede helft en speelden heel soepel met een goede aanvallende structuur. Er waren ook veel aanvallen, veel spelers in het strafschopgebied. We hadden veel kansen om te scoren en creëerden veel meer kansen. Na het eerste, tweede en derde doelpunt speelden we met veel zelfvertrouwen. We deden eenvoudige dingen, maar zeer snel en beslissend. We zijn zeer tevreden en erg blij."

Voor Cavani, die zijn honderdste thuisdoelpunt maakte voor PSG, betekende zijn hattrick zijn veertiende doelpunt in twintig wedstrijden en het resultaat kwam als een verlossing voor de spits. "Het belangrijkste was om Guingamp te verslaan vanavond nadat ze ons uit de Coupe de la Ligue hadden geknikkerd."

"Het liet zien dat het team grote dingen wil blijven doen en dat die nederlaag gewoon een gebrek aan concentratie was. Het is aan ons om zo door te gaan. Ik ben erg blij dat ik mijn 100e en 101 doelpunt heb gescoord in het Parc des Princes."

"Ik sta in de geschiedenisboeken van de club en ik wil blijven scoren om mijn team te helpen. Het honderdste doelpunt was een één-twee tussen Ángel Di María en Neymar, hij legde de bal op mijn hoofd en ik rondde af."