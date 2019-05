Tuchel: "Het voelt alsof iedereen iets weet dat ik niet weet"

Thomas Tuchel verwacht dat hij volgend seizoen nog de trainer van Paris Saint-Germain zal zijn, maar weet dat de situatie "elke dag kan veranderen".

veroverde dit seizoen de titel in de , maar vloog vroegtijdig uit de in de Coupe de la Ligue, waar de finale van de Coupe de France tegen Stade Rennais na strafschoppen verloren ging. Vrijdagavond sloten de Parijzenaren het seizoen af met een 3-1 nederlaag tegen Stade .

"Ik denk dat ik ja kan zeggen dat ik zal blijven", vertelde Tuchel op een persconferentie na de wedstrijd. "Maar in het voetbal kan het elke dag veranderen. Je vraagt het me vaak, maar op dit moment ben ik hier werkzaam. Als is weg moet, is dat niet mijn fout."

"Eerlijk gezegd ben ik nogal ongerust dat ik steeds deze vragen gesteld krijg. Het voelt alsof iedereen iets weet dat ik niet weet. Heb je informatie? Moet ik me zorgen maken? Ik weet dat alles kan gebeuren in het voetbal..."