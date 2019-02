Tuchel: "Als je Di Maria tergt, maakt hem dat niet slechter"

Ángel Di María keerde dinsdagavond terug op Old Trafford, waar hij eerder een seizoen actief was in dienst van Manchester United.

De Argentijn van Paris Saint-Germain werd door het thuispubliek begroet met fluitconcerten en kreeg ook een bierflesje naar zich toegegooid. Voormalig ploeggenoot Ashley Young beukte Di María bovendien met een forse schouderduw van het veld af en Thomas Tuchel was na afloop van de wedstrijd niet te spreken over deze actie.

Young had op het moment dat het duel plaatsvond al een gele kaart op zak en de trainer van les Parisiensvraagt zich af of de Engelsman er niet uit gestuurd had moeten worden: "Ik denk dat hij geluk had, aangezien het een onnodige actie was. Hij heeft hier vaak gespeeld en hij weet dat er daar een klein heuveltje zit dat afloopt", tekende Sky Sportsop.



"Het was niet nodig om Di María tegen de hekken te duwen. Ik denk echter niet dat het expres was en ik ben blij dat het niet tot een ernstige blessure heeft geleid." Di María leverde de assist voor beide doelpunten in het met 0-2 gewonnen duel en Tuchel is blij met de manier waarop zijn pupil met de ontvangst in Manchester is omgegaan.



"Di María is een enorm competitieve speler. Als je hem tergt, maakt dat hem niet slechter. Ik dacht altijd dat hij een goede relatie had met de supporters. Hij was wat nerveus en moest in de eerste helft wat kalmeren. Uiteindelijk heeft hij het goed gedaan." De return in Parijs staat voor woensdag 6 maart op het programma.