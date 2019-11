'Truttige' tweet Gerbrands wekt verbazing: "Dit moet Van Bommel niet accepteren"

Kees Jansma merkt dat Mark van Bommel lijdt onder de crisis bij PSV.

De oefenmeester oogt 'chagrijnig, een beetje onzeker' en stelt zich kwetsbaar op, stelt Jansma zaterdagavond bij FOX Sports. incasseerde donderdag een 4-1 nederlaag tegen LASK Linz in de en wist de afgelopen vijf officiële wedstrijden niet in winst om te zetten.

Jansma erkent dat hij voorheen lovend was over de uitstraling van Van Bommel: als beginnend trainer kwam hij zowel op trainingen als voor de camera 'heel goed' over. "Maar nu krijgt hij te maken met zijn eerste zware tegenslag. Belangrijke spelers doen niet mee en de selectie blijkt iets minder breed dan vooraf werd aangenomen. Nu er meerdere partijen achter elkaar zijn verloren, zie je dat ieder mens kwetsbaar is. Hij dus ook", stelt de analist.

Jansma werd vrijdag verbaasd door een tweet van algemeen directeur Toon Gerbrands en vindt dat Van Bommel er een stokje voor had moeten steken. Gerbrands schreef dat er 'duidelijk veel emotie en betrokkenheid' is van 'allerlei kanten' naar aanleiding van de teleurstellende resultaten. "Intern voelt iedereen de urgentie. Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren. Hoe lastig het ook voelt, maar we hebben juist nu alle steun nodig", voegde Gerbrands toe.

Het is duidelijk dat er veel emotie en betrokkenheid is van allerlei kanten naar aanleiding van de recente resultaten van PSV. Intern voelt iedereen de urgentie. Er wordt echt alles aan gedaan om het tij te keren. Hoe lastig het ook voelt, maar we hebben juist nu alle steun nodig — Toon Gerbrands (@ToonGerbrands) November 8, 2019

"Hij laat toe dat de directeur van de club een tweet stuurt waarin staat: 'Blijf allemaal achter ons staan'", reageert Jansma. "Ik kan me heel goed voorstellen dat je als trainer aangeeft dat je daar niet op zit te wachten. Ik denk niet dat het in overleg is gegaan, maar ik vond het eerlijk gezegd een beetje een truttige tweet. Ik zou het als trainer niet accepteren. Je moet het wel met elkaar overleggen." Tafelgenoot Arnold Bruggink is niet alleen kritisch op het voorkomen van Van Bommel, maar ook over zijn keuzes als trainer. Volgens de oud-spits haalt Van Bommel ondanks de blessures 'niet genoeg' uit zijn ploeg.De oefenmeester heeft in zijn ogen een voorkeur voor spelers die hij zelf 'degelijk' en 'betrouwbaar' acht. "Ik denk dat je daarmee veel vrijheden weghaalt bij spelers. Dan denk ik aan Bruma en Érick Gutiérrez, terwijl hij graag afscheid wilde nemen van Hirving Lozano. Ik denk dat Gutiérrez vele malen beter kan dan hij nu laat zien. De vrijheid wordt eruit gehaald, en daar ben je als trainer wel verantwoordelijk voor. Hij houdt van spelers als Michal Sadílek en daar is niks mis mee. Pablo Rosario en Ritsu Doan stelt hij ook gauw op, omdat dat in zijn ogen betrouwbare spelers zijn. Die kan hij kneden en sturen."