'Trotse' Messi bedankt teamgenoten voor mijlpaal

Lionel Messi maakte afgelopen weekend zijn 400ste doelpunt in La Liga, waarmee hij met afstand topscorer aller tijden van de Spaanse competitie is.

Messi was kort na rust trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Eibar, die Barcelona met 3-0 won. De Argentijnse vedette loste al in november 2014 Telmo Zarra af als topscorer aller tijden van La Liga. De legende van Athletic Club had het record 59 jaar in handen en Messi hoeft voorlopig niet te vrezen dat zijn nieuwe record wordt verbroken.



"Ik ben er trots op dat ik mijn 400ste goal heb gemaakt en ik hoop er nog meer te maken. Ik houd me nooit zo veel met cijfers en records bezig, ik richt me liever op het dagelijkse werk", reageert de sterspeler tegen Mundo Deportivo. "Los van doelpunten maken beschouw ik iedere wedstrijd als een uitdaging om met het team drie punten te pakken in La Liga, de competitie waarin het meest consistente elftal kampioen wordt."



"Ik wil mijn team niet alleen helpen met goals, maar ook met assists of belangrijke acties. Het is duidelijk dat ik deze mijlpaal niet had kunnen halen zonder mijn collega's van nu en collega's uit het verleden." Messi is met zeventien competitiegoals momenteel topscorer in het seizoen 2018/19. Hij liet ook tien keer een ploegmaat scoren.Op de topscorerslijst aller tijden van La Liga heeft Messi een voorsprong van maar liefst 89 doelpunten op Cristiano Ronaldo. De eerstvolgende speler op de topscorerslijst van La Liga (die nog in Spanje speelt) is Aritz Aduriz met 157 treffers.