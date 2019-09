Trots PSV presenteert hoogste nettowinst in tien jaar tijd

PSV heeft vrijdagochtend de jaarcijfers voor het boekjaar 2018/19 gepresenteerd en de Eindhovenaren komen met goede resultaten.

De club laat weten dat er voor het achtste jaar op rij een positief resultaat heeft behaald en presenteert bovendien de hoogste nettowinst in tien jaar. Na aftrek van belasting houdt de club namelijk 4,6 miljoen euro over.

zette in het afgelopen boekjaar 96,6 miljoen om en de had daar een groot aandeel in. De club incasseerde 29,3 miljoen vanwege zijn deelname aan het miljardenbal.

Doordat er ook, onder meer, om en nabij de 29 miljoen binnenkwam uit sponsoring, 15,6 miljoen uit toegangskaarten en 9 miljoen uit media-gelden, steeg de omzet met 35 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Met commerciële activiteiten werd ook tien procent meer binnengehaald dan in het voorgaande jaar. Ondanks deze positieve cijfers overlegt PSV wel een negatieve transferbalans van vijf miljoen.

De Eindhovenaren investeerden het afgelopen jaar fors in de selectie met de komst van onder meer Angeliño, Denzel Dumfries, Érick Gutiérrez en Bruma. Daartegenover staan de verkopen van onder meer Santiago Arias, Joshua Brenet, diezelfde Angeliño en Luuk de Jong.

PSV voegt toe ook in het afgelopen jaar verder te zijn gegaan met het aflossen van rentedragende schulden en inmiddels is er in de afgelopen vier seizoenen meer dan dertig miljoen afgelost.

De club verwacht voor het aankomende seizoen opnieuw een positief nettoresultaat te kunnen overleggen en denkt dan ook een positief transferresultaat te kunnen boeken.

De transfer van Hirving Lozano, die voor een kleine veertig miljoen naar is vertrokken, is namelijk nog niet meegenomen in het voorbije boekjaar.