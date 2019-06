Trots Paris Saint-Germain meldt lucratieve deal van ruim een miljard euro

Paris Saint-Germain heeft de samenwerking met Nike verlengd, zo meldt de Franse grootmacht vrijdag via de officiële kanalen.

De topclub heeft een deal met de Amerikaanse kledingfabrikant afgesproken tot 2032. Volgens ESPN is het een van de meest lucratieve deals in Europa. Jaarlijks ontvangt tachtig miljoen euro van Nike.



PSG heeft naar verluidt nu een betere deal met de kledingsponsor dan , , , , en . Alleen , en ontvangen meer van hun hoofdsponsor. Voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi spreekt op de clubsite van een 'belangrijke mijlpaal'.



"Deze overeenkomst toont aan dat we op het wereldpodium opereren en ambities hebben. Nike is altijd al de meest vertrouwde partner van PSG geweest en deze deal laat deze toewijding zien", aldus de rijke eigenaar. Volgens ESPN hoeft de grootmacht uit Parijs alleen Real, Barcelona en United voor zich te dulden inzake inkomsten van de kledingsponsor.



Met de deal laat PSG Manchester City achter zich. De Engelse landskampioen ontvangt vanaf het seizoen 2019/20 jaarlijks ruim 72 miljoen euro van Puma. United, Barcelona en Real blijven les Parisiens echter nog voor. Real en United ontvangen respectievelijk 110 en 83 miljoen van Adidas, terwijl Barcelona het met 105 miljoen per jaar van Nike moet doen.