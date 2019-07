Troost: "Feyenoord heeft het standpunt ingenomen dat hij niet te koop is"

Steven Berghuis wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar PSV.

De Eindhovenaren zien in de aanvaller een geschikte vervanger van Hirving Lozano of Steven Bergwijn. Het zal echter geen eenvoudige opgave worden om de Oranje-international op te pikken bij , aangezien de Rotterdammers niet bereid lijken om mee te werken aan een vertrek van een van hun beste spelers.

heeft zich afgelopen week bij De Kuip gemeld, zo bevestigt technisch directeur Sjaak Troost: "Dat klopt. We hebben het standpunt ingenomen dat hij niet te koop is. Steven traint volop mee, hij is ongelofelijk positief en er is niets aan hem te merken. Hij praat met veel respect over de supporters en de club. Ook hij ziet een selectie waar echt wat mee te doen is", legt de sportbestuurder uit aan FOX Sports .



Feyenoord verwelkomde deze zomer Liam Kelly, Nick Marsman en Luciano Narsingh al en Leroy Fer wordt mogelijk de volgende nieuwe aanwinst voor trainer Jaap Stam. De middenvelder, transfervrij sinds zijn vertrek bij Swansea City, trainde de afgelopen tijd al mee met zijn oude werkgever: "De ontwikkeling van Leroy gaat goed. We hebben samen afgesproken dat we hem gaan helpen om helemaal fit te worden."



"Zodra hij helemaal wedstrijdfit is, zal hij nog wel getest moeten worden. Vooral ook voor hemzelf zodat er geen terugslag komt en dat gaat voorspoedig", zegt Troost daarover. De technisch directeur lijkt nog niet klaar op de transfermarkt: "We hebben wel wat mogelijkheden, maar in de voetballerij moet je creatief zijn. Ik heb ooit geroepen in een interview dat de zaakwaarnemers me wel weten te vinden en daar heb ik niet te veel mee gezegd."