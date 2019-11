Treble met Lyon & Engels verdriet - Het verhaal van Lucy Bronze's geweldige jaar

De nummer twee van de Goal 50 2019 blikt in een exclusief interview met Goal terug op haar hoogte- en dieptepunten van 2019.

Een transfer naar maken wordt in het vrouwenvoetbal vaak gezien als de makkelijkste manier om succes af te dwingen.

Geen club won de Franse competitie vaker, terwijl ook de Coupe de France en zelfs de Women's bijna jaarlijks wordt bijgeschreven.

In mei van dit jaar won de club voor de vierde keer in de geschiedenis de treble en Lucy Bronze was er voor het eerst bij. In een exclusief gesprek met Goal blikt ze terug op een turbulent jaar.

De Engelse rechtsback moest alles in haar vaderland achterlaten om voor haar plekje te vechten bij een ploeg waar bij elke wedstrijd winst wordt verwacht.

"Mensen begrijpen niet altijd hoe lastig het is om je op zoveel competities te richten, hoe goed je misschien ook bent en hoeveel je talent je ook mag hebben."

"Het blijft lastig om elke wedstrijd top te zijn en precies dat wordt van je verwacht bij Lyon. Je moet alles winnen, want iedereen rekent aan het einde van de rit op prijzen."

En prijzen won Bronze. De 28-jarige is inmiddels de onbetwiste ster van de Engelse nationale ploeg en mag zichzelf ook de nummer 2 van de Goal 50 noemen.

De Engelse neemt ons mee door haar gedachten als ze terugdenkt aan de grootste wedstrijden van de afgelopen twaalf maanden en begint bij de 1-1 tegen van vorig jaar november.

"Die wedstrijd herinner ik me omdat ik bij ons de ingooien verzorg en ik stond recht voor de Parijse fans. Ze gooiden allemaal toiletpapier op het veld om ons te intimideren. Ik genoot echt van die atmosfeer."

Hoe intimiderender, hoe beter, meent Bronze, die ook een heftig avondje beleefde toen ze enkele maanden geleden met Engeland van Wales won tijdens de WK-kwalificatiereeks.

Wales had de buren in een groot stadion kunnen ontvangen, maar koos er liever voor om in Newport County's 7,850 stoelen tellende stadion te spelen.

"Ik denk dat ze dat deden omdat wij daar niet aan gewend zouden zijn, maar ik dacht juist van wel omdat we helemaal geen supersterren zijn", aldus Bronze.

"Wij spelen niet steeds op Wembley met interlands. We zijn het vanuit de Women's Super League gewend om in kleine stadions te spelen en zo gaat het ook in de Franse competitie."

"Het was best grappig om na de training te zien hoe ze de lijnen verplaatsten zodat het veld smaller werd. Ik denk dat ze dat deden om ons uit ons spel te halen, maar wij werden er juist extra door gemotiveerd."

Bronze gaat uitdagingen sowieso nooit uit de weg. In de zomer vertelde de Engelse in een afgeladen volle perszaal dat ze een lijst bijhoudt met spelers waar ze graag eens tegen wil spelen.

Veel van die toppers mocht ze deze zomer afstrepen. "Ik keek er naar uit om tegen Marta te spelen", zei ze na de wedstrijd tegen Brazilië. "Helaas moest ze na 20 minuten gewisseld worden!"

Ook bondscoach Phil Neville's mededeling dat ze in maart tegen Team USA plots op het middenveld zou spelen, haalde haar niet uit haar ritme. Engeland won de SheBelieves Cup ten koste van de wereldkampioen.

"Hij vertelde het me een paar weken van tevoren en ik heb me er goed op voorbereid", stelt de voormalig speelster van en .

"Megan Rapinoe en Tobin Heath speelden op de vleugels en zij trekken graag naar binnen, dus kreeg ik de beste spelers tegenover me. Dat was leuk om te doen."

Maar hoe zit het dan met de kwartfinale van de Champions League tegen het aanvallend zeer sterke Wolfsburg, waarin Lyon over twee duels uiteindelijk met de spectaculaire score van 6-3 won?

"Ook leuk", lacht Bronze. "Ik herinner me nog dat we eerst in ons stadion speelden en de eerste helft was geweldig, maar wij zakten terug en zij waren geweldig in de tweede helft."

"In Duitsland werd het een raar duel. We begonnen uitstekend, scoorden uitgoals, zij kwamen terug en toen vielen er nog twee goals. Ik speelde met plezier tegen PSG en Wolfsburg omdat dat topteams zijn die ons uitdagen."

Na die doelpuntrijke kwartifnale volgde een krappe zege op in de halve eindstrijd, waarna het van Lieke Martens in de finale de tegenstander was. Lyon won met 4-1 en scoorde alle goals al in het eerste half uur van de wedstrijd.

"Barcelona heeft echt een goed team. Vorig jaar hadden we het lastig tegen hen in de Champions League", aldus Bronze.

"We hebben veel respect voor hen en waren goed voorbereid voor de finale. Ik denk dat die wedstrijd van vorig jaar ons geholpen heeft, want we wisten hoe goed we moesten zijn om te winnen."

"We waren zo gefocust en scherp dat het bijna als vanzelf ging. Alles viel samen in die eerste 25 tot 20 minuten. Toen was het game over, job done, wedstrijd uitspelen en de prijs ophalen."

De perfect verlopen finale van de Champions League vormde de ideale weg richting het WK met Engeland. The Lionesses wonnen al hun groepsduels, versloegen Kameroen en Noorwegen om daarna te stuiten op Team USA.

In de halve finale was de regerend wereldkampioen de tegenstander en de Engelse ploeg slaagde er in om het de Verenigde Staten erg lastig te maken, maar verloor toch nipt met 2-1 van de uiteindelijke winnaars.

"Elke keer dat ik een VAR-beslissing in de Premier League zie, denk ik terug aan hoe marginaal Ellen White buitenspel stond", verzekert Bronze, terwijl ze met haar duim en wijsvinger een milimeter aanduidt.

"Dat was het verschil tussen de finale en uitschakeling. Ja, het zou de 2-2 zijn geweest, maar in het laatste deel van de wedstrijd waren wij de betere."

"Amerika is een topteam, nu al twee keer op rij wereldkampioen, maar ik denk dat die wedstrijd me voor de rest van mijn leven blijft achtervolgen omdat zulke kleine dingetjes ons afstopten."

"De verschillen waren zo klein. Wij eindigden als vierde en zij werden eerste, maar het onderlinge duel... Letterlijk dit" - ze maakt het gebaar opnieuw - "was het verschil."

Lees beneden verder

Bronze kreeg na afloop van het toernooi ook de erkenning die haar toekomt. De Zilveren Bal van het WK volgde na de nominatie voor de UEFA Women's Player of the Year award en een plekje in het FIFPRO XI-elftal.

Toch voelt het voor haar niet goed zonder WK-medaille. "Ik geniet niet van individuele awards", stelt Bronze. "De Zilveren Bal betekent weinig voor me, want het toernooi draait om wereldkampioen worden."

"Uiteindelijk zou ik alles, elke award die ik ooit heb gewonnen, weg willen geven als ik dan het WK win."