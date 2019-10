Trap na voor naar AC Milan 'gevluchte' aanvaller: "Gegokt en verloren"

Ante Rebic koos in de afgelopen transferperiode voor een overgang op huurbasis richting AC Milan, dat tot 2021 gebruik kan maken van de spits.

De door uitgeleende aanvaller moet in het San Siro voorlopig genoegen nemen met een rol op het tweede plan en Frankfurt-voorzitter Wolfgang Steubing snapt dan ook niet waarom Rebic een prominente rol in Duitsland heeft ingeruild voor een plaats op de bank in Milaan.

"Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik er over moet zeggen", verklaart Steubing in gesprek met BILD. "Hij wilde echter per se vertrekken, want anders was Rebic de enige aanvaller geweest die bij Frankfurt was gebleven." Frankfurt zag deze zomer Luka Jovic en Sébastien Haller vertrekken naar respectievelijk en . André Silva werd gehuurd van , terwijl Bas Dost overkwam van Sporting Clube de Portugal.

"Nu heeft Rebic niet langer een basisplaats. Hij heeft gegokt en verloren. En het wordt er zeker niet makkelijker op voor hem in Italië", voegt Steubing daaraan toe in duidelijke bewoordingen. Rebic speelde eerder in de bij en Hellas Verona. Het contract van de Kroatische aanvaller bij Frankfurt loopt door tot de zomer van 2022.

Rebic, die in 2016 in Frankfurt neerstreek, heeft enkele succesvolle jaren achter de rug bij de huidige nummer negen in de . De verhuurde aanvaller veroverde in 2018 de DFB-Pokal en bereikte afgelopen seizoen de halve finale van de .

Bovendien reikte hij vorig jaar met Kroatië tot de eindstrijd van het WK in Rusland, waarin Frankrijk uiteindelijk met 4-2 te sterk bleek.