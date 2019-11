Traoré wacht op kans bij Ajax: "Hij is ook een hele grote"

Lassina Traoré is met dertien doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie en hoopt ook aan het einde van de rit bovenaan te staan.

De aanvaller van Jong is blij met zijn progressie. "Ik denk dat het goed voor mij is. Ik moet blijven vechten voor deze positie tot het einde van het seizoen. Ik ben klaar voor die race", vertelt de A-international van Burkina Faso donderdag via de officiële kanalen van Ajax.

Traoré speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax, maar traint voornamelijk met Ajax 1. Dat is soms weleens lastig voor de aanvaller. "Je moet je opnieuw aanpassen aan je teamgenoten op een wedstrijddag. Maar de manier van spelen is bij het eerste en het tweede elftal hetzelfde. Dat maakt het makkelijker. Er spelen meer spelers van het eerste elftal mee en dat helpt mij veel."

Traoré hoopt met zijn verrichtingen bij Jong Ajax ook indruk te maken op de technische staf van het eerste. "Dat is natuurlijk het doel. En dan hoop ik dat ik de kans krijg om te laten zien wat ik kan."

Lees beneden verder

"Het belangrijkste is om plezier te hebben in het voetballen en doen wat ik kan. Dan komt de rest vanzelf."

Traoré weet dat de concurrentie in het eerste niet mals is. "De concurrentie is sterk. Je hebt natuurlijk Dusan Tadic, de aanvoerder. Dan is er ook nog Klaas-Jan Huntelaar. Hij is ook een hele grote. Maar daar moet je je van bewust zijn en wachten op jouw dag."

"Voetbal is als volgt: Op een dag zal ik daar staan en dan is er een andere jonge jongen die wil spelen. En die zal zeggen: 'Traoré staat daar'. Zo gaat het nou eenmaal."