'Transformatie én topdrukte verwacht bij ontevreden selectie Vitesse'

De selectie van Vitesse gaat de komende weken veel veranderen, zo voorspelt het regionale journaille.

Thomas Bruns, Khalid Karami, Roy Beerens en Mukhtar Ali mogen vertrekken bij de club uit Arnhem. Daarnaast is het goed mogelijk dat Thulani Serero, Vyacheslav Karavaev en Bryan Linssen een transfer maken, waarbij de twee eerstgenoemde spelers nadrukkelijk azen op een nieuwe club, aldus de Gelderlander. Zodoende wordt er een drukke transferperiode verwacht in Arnhem.

Bruns en Karami werden het afgelopen halfjaar verhuurd aan respectievelijk en en het duo hoeft bij niet te rekenen op veel speeltijd. Beerens heeft een vertrekwens ingediend bij de club, aangezien hij onder Leonid Slutsky weinig minuten zal maken. Daarnaast komt Ali eveneens niet in aanmerking voor minuten, terwijl ook een vertrek van Oussama Darfalou mogelijk is.



Volgens de lokale krant is er veel 'diepe onvrede' binnen de selectie over het afgelopen seizoen. Verschillende spelers hebben afgelopen voetbaljaargang niet optimaal gepresteerd, zoals Rasmus Thelander en Navarone Foor. Serero heeft zijn vorm wel teruggevonden bij Vitesse en hoopt op een nieuwe stap in zijn loopbaan, zo bevestigt de middenvelder, die nog tot medio 2020 vastligt.



Ook Karavaev aast op een transfer. De vleugelverdediger werd al gelinkt aan diverse clubs, zoals Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou, maar wil liever in West-Europa actief blijven. Linssen staat ook open voor een nieuwe club, maar de aanvaller benadrukt dat het nog 'doodstil' is rond zijn persoon. "De markt moet nog echt op gang komen. Komt er niets, dan blijf ik lekker bij Vitesse", zo klinkt het.