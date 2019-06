Transfervrije Piet Velthuizen traint mee bij Willem II

Piet Velthuizen houdt zijn conditie op peil bij Willem II, zo meldt de Eredivisionist woensdagochtend via de clubsite.

De 32-jarige doelman verschijnt later op de dag voor het eerst op het trainingsveld. Velthuizen is clubloos na zijn vertrek bij en zal tot en met het trainingskamp in Oisterwijk meetrainen met de selectie van .

Willem II begon maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De verliezend bekerfinalist en nummer tien van het afgelopen -seizoen gaat volgende maand naar Oisterwijk en blijft daar een week, tot en met 13 juli. In de voorbereiding neemt Willem II het op tegen KV Oostende, , Zulte Waregem en OFI Kreta.



Mogelijk kan Velthuizen bij Willem II een contract verdienen, als hij een goede indruk achterlaat. Trainer Adrie Koster liep maandag tegenover Omroep Brabant al vooruit op transferactiviteit. "Er zal nog op verschillende posities wat bij komen, maar ik kan er op dit moment nog niet te veel over zeggen. Het mag duidelijk zijn dat we nog wat mensen nodig hebben, maar het kan zomaar zijn dat er nog wat weggaan", zei Koster.