'Transfervrije Daniel Sturridge kan miljoenencontract tekenen in Turkije'

Daniel Sturridge vervolgt zijn carrière mogelijk in de Süper Lig.

De entourage van de 29-jarige aanvaller is reeds in Turkije om met te onderhandelen over zijn persoonlijke voorwaarden. Sturridge zit nadat zijn contract bij afliep zonder club en staat volgens ESPN open voor een overstap naar de Storm van de Zwarte Zee.

De 29-jarige aanvaller is zelf niet in Turkije, maar heeft de onderhandelingen uitbesteed aan tussenpersonen. Fanatik wist te melden dat er in eerste instantie een driejarig contract voor Sturridge klaarlag, met een jaarsalaris van twee miljoen euro. De aanvaller wil echter drie miljoen per annum verdienen, wat er mogelijk toe heeft geleid dat de aangeboden contractduur in de afgelopen dagen is veranderd.

Volgens ESPN ligt er nu een tweejarig contract op tafel voor Sturridge, met een optie voor nog een seizoen. Daarnaast kan de aanvaller na het signeren van de verbintenis bij Trabzonspor een forse tekenbonus tegemoet zien.

In Turkije worden er wel vraagtekens geplaatst bij deze berichten, daar Trabzonspor zich reeds flink versterkt heeft en eerst ruimte zou moeten maken in het salarishuis. Eerder deze zomer nam de Storm van de Zwarte Zee John Obi Mikel transfervrij over van Middlesbrough, terwijl er momenteel ook gesproken wordt over de mogelijke komst van de transfervrije Emmanuel Adebayor.

Sturridge stond sinds januari 2013 onder contract bij Liverpool, dat hem destijds voor vijftien miljoen overnam van . In zes jaar, waarin hij meer dan eens te maken kreeg met blessureleed, speelde de 26-voudig Engels international 160 officiële wedstrijden, waarin hij 68 keer scoorde. Eerder deze zomer werd Sturridge al gelinkt aan en Aston Villa, terwijl ook meerdere clubs uit de Championship geïnteresseerd zouden zijn. Zoals het er nu naar uitziet, heeft Trabzonspor de beste papieren.