Transfervrije Bilal Basacikoglu ruilt laagvlieger in voor Turkse top

Bilal Basacikoglu heeft een ruime maand na zijn vertrek bij Kayserispor een nieuwe club gevonden.

maakt dinsdag via de officiële kanalen namelijk melding van de komst van de 24-jarige aanvaller, die zich in eerste instantie tot het einde van het seizoen aan de Storm van de Zwarte Zee heeft verbonden. De partijen hebben de optie om de samenwerking met twee jaar te verlengen.

Basacikoglu was sinds de zomer van 2018 actief voor Kayserispor, dat hem destijds overnam van . De Rotterdammers hadden hem vier jaar eerder voor 3,5 miljoen euro opgepikt bij sc , maar de rechtsbuiten wist in De Kuip nooit uit te groeien tot een vaste waarde. In totaal zou hij 103 wedstrijden spelen voor Feyenoord, waarin hij 7 keer wist te scoren.

Bij Kayserispor, dat momenteel de hekkensluiter in de Turkse is, was hij in eerste instantie wel een basisspeler. In zijn eerste seizoen, waarin hij ook kampte met langdurig blessureleed, kwam hij in totaal 22 keer in actie in de Turkse competitie.

In de huidige voetbaljaargang volgden nog eens elf wedstrijden, voordat hij in december een disciplinaire schorsing opgelegd kreeg.

Deze schorsing mondde uiteindelijk uit in de ontbinding van zijn contract, waardoor Basacikoglu transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Met Trabzonspor heeft hij nu een plek in de Turkse top veroverd, aangezien de club momenteel de derde plek bezet, nog voor grootmachten als , en . De achterstand van Trabzonspor op koploper Sivasspor is vijf punten.