'Transfervrije back hoopt 'oude droom' te vervullen met contract bij Barça'

Filipe Luís heeft zichzelf aangeboden bij het naar goedkope breedteversterkingen zoekende Barcelona, zo weet Sport te melden.

Volgens de Spaanse sportkrant is het een 'oude droom' van de vleugelverdediger om in het shirt van de Catalanen te spelen. De Braziliaan is in het bezit van een aflopende verbintenis en gaat komende zomer transfervrij verlaten.

Sinds 2012 is Jordi Alba de vaste linksback van . De 33-jarige Felipe Luís zou er echter geen problemen mee hebben tweede viool te spelen achter de Spanjaard. Sterker nog, Filipe Luís zou liever op de bank zitten bij Barcelona dan terugkeren naar zijn thuisland Brazilië, waar ook diverse clubs interesse in zijn diensten hebben. Voor de Catalanen zou de vleugelverdediger een relatief goedkope back-up zijn, die tevens genoeg ervaring heeft om de plaats van Alba over te nemen indien nodig.



In het verleden werd Filipe Luís vaker aan Barça gelinkt, maar tot een overgang kwam het nooit. Nu is de linkervleugelverdediger een interessante optie, omdat er geen transfersom op tafel hoeft te komen voor de speler. De landskampioen van Spanje beraadt zich momenteel op een kortdurend contractvoorstel voor de 38-voudig international van Brazilië.



Filipe Luís speelt al acht jaar in het shirt van Atlético Madrid. De routinier werd in 2010 door Los Colchoneros overgenomen van Deportivo de La Coruna en groeide direct uit tot een belangrijke basisspeler. In het seizoen 2014/15 nam de verdediger over van Atléti , maar na een teleurstellend seizoen keerde hij de zomer daarop alweer terug in Madrid. In 2004 speelde Felipe Luís op huurbasis bij , maar hij kwam daar nooit in actie.