Transfervrij vertrek lonkt: "Ajax en PSV zijn niet aan de orde"

Bryan Linssen neemt het met Vitesse vrijdagavond op tegen zijn ex-werkgever FC Groningen.

De 29-jarige aanvaller weet dit seizoen vaak te scoren namens de Arnhemmers, die mede door de zes goals van Linssen in de subtop van de meedraaien. Hedwiges Maduro en Erwin van de Looi stellen dat de routinier vooral een speler is die doelgericht is.

"Hij is niet iemand van een actie om een actie. Alles wat hij doet, is gericht op scoren", stelt de oud-middenvelder in gesprek met De Telegraaf . Met name de koptechniek van Linssen is goed, zo luidt de mening van de achttienvoudig Oranje-international. "Bryan laat zien dat goed kunnen koppen niks met lengte, maar alles met timing te maken heeft."

Maduro denkt dat Linssen, die na dit seizoen transfervrij is, nog een stap omhoog kan zetten. " is subtop, maar ik schat en als club nog iets hoger in. En daar zou hij prima meekunnen. Maar op zijn leeftijd speelt het financiële verhaal ook mee en daarom zou het heel goed kunnen dat zijn volgende club in het buitenland ligt. Ik vind hem wel geschikt voor het Spaanse voetbal, maar ook voor het Duitse voetbal, omdat hij een harde werker is die er altijd inkleunt."

Ook Van de Looi, voormalig trainer van Linssen bij , ziet een buitenlands avontuur gebeuren. " en zijn niet aan de orde. Die zullen niet snel een speler van 29 gaan halen. Feyenoord zou wel een optie kunnen zijn. In dit Feyenoord speelt hij zo mee."

"Maar misschien is een buitenlands avontuur wel wat voor hem na zoveel jaar in Nederland. Bryan is sowieso een jongen die een beetje getriggerd moet worden. Dan is hij op zijn best", aldus de bondscoach van .