Transfervrij vertrek bij Besiktas lonkt voor Ryan Babel

Ryan Babel lijkt Besiktas na dit seizoen achter zich te laten. De 31-jarige aanvaller heeft met de club geen nieuwe overeenstemming kunnen bereiken.

Meerdere gesprekken zijn op niets uitgelopen en Winnie Haatrecht, zaakwaarnemer van de Oranje-international, vertelt dat een dienstverband na komende zomer onwaarschijnlijk is. Eind november benaderde de Turkse topclub de belangenbehartiger om te praten over het contract van Babel.

De aanvaller ligt momenteel tot volgend jaar zomer vast en Besiktas wilde kijken of een nieuwe verbintenis mogelijk was. Haatrecht zegt in gesprek met Voetbal International dat de gesprekken geen akkoord hebben opgeleverd. "We zijn er niet uitgekomen, dus in principe blijft Ryan tot 30 juni bij Besiktas onder zijn huidige contract, tenzij er nog een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd", aldus Haatrecht.

De belangenbehartiger heeft meegekregen dat Turkse media speculeerden over een voortijdig einde van Babel bij Besiktas. Er werd gesuggereerd dat het contract per direct zou worden ontbonden, maar dit ontkent Haatrecht. "Dat was fake news , maar veel clubs hebben al belangstelling getoond voor het moment dat hij transfervrij is", stelt Haatrecht. "Ryan focust zich voorlopig volledig op Besiktas. Zijn enige doel is plaatsing voor het EK met het Nederlands elftal en zelf aanwezig zijn op dat EK."