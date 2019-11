'Transferstrijd Sofyan Amrabat barst los met bod van tien miljoen euro'

Sofyan Amrabat kan verkassen naar Napels.

heeft volgens Sky Italia tien miljoen euro geboden aan Hellas Verona, dat de middenvelder momenteel huurt van .

Amrabat staat naar verluidt ook in de belangstelling van en . Hellas Verona heeft bij de huurdeal met Club Brugge een optie tot koop van 3,5 miljoen afgedwongen.

Napoli houdt de verrichtingen van Amrabat al een tijdje in de gaten en nu zou de club uit Napels de interesse hebben geconcretiseerd. Napoli hoopt de voormalig speler van onder meer en volgend jaar zomer in huis te halen.

Mocht Hellas Verona de optie tot koop lichten, dan kan men Amrabat dus meteen doorverkopen aan Napoli. De achtvoudig Marokkaans international heeft dit seizoen reeds voor twee clubs gespeeld, waardoor Napoli de focus heeft verlegd naar een zomerse transfer.

Amrabat heeft tot op heden dertien wedstrijden gespeeld in de . De middenvelder staat met Hellas Verona op de negende plek in Italië, nadat de club drie van de laatste vier duels in winst wist om te zetten.

Het Algemeen Dagblad meldde in oktober al dat Fiorentina aast op Amrabat. De krant verzekerde een maand geleden dat Amrabat 'in de nadrukkelijke belangstelling staat van meerdere Italiaanse clubs en dat Fiorentina de interesse inmiddels zelfs al concreet heeft gemaakt'.

De middenvelder ligt overigens nog tot medio 2022 vast bij Club Brugge.