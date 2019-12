'Transferstrijd Nathan Aké barst los: nieuwe grootmacht meldt zich'

Nathan Aké staat niet alleen op het verlanglijstje van Chelsea.

Sky Sports meldt dat de 24-jarige verdediger van ook op de radar van is verschenen.

Volgens de Britse tv-zender zouden the Citizens in januari al willen toeslaan. Naast City en zouden ook en gecharmeerd zijn van de Oranje-international.

Manager Josep Guardiola gaf eerder al aan dat zijn werkgever mogelijk gaat toeslaan in de winterse transfermarkt. De coach uit Spanje benadrukte dat het dan wel moest gaan om een 'ongelooflijke mogelijkheid die goed is voor de komende vijf of zes jaar'.

City moet echter wel rekening houden met de forse concurrentie van Chelsea. Volgens Sky Sports hebben de Londenaren bij de verkoop van Aké naar Bournemouth in 2017 een terugkoopoptie bedongen.

Naar verluidt kan Chelsea voor circa 48 miljoen euro de stopper terughalen. Door het opgeheven transferverbod zou Chelsea volgens Engelse media weer flink gaan investeren in de selectie en Aké zou een van de topprioriteiten zijn.

Frank Lampard van Chelsea is fan van Aké, maar volgens The Telegraph wil de manager aftasten hoe lang de geblesseerde Antonio Rüdiger nog afwezig zal zijn alvorens de club besluit veel geld te spenderen aan Aké, die nog tot medio 2022 vastligt bij the Cherries.

Daarnaast is het afwachten of Aké geen langdurige blessure heeft opgelopen. Tijdens het duel met (0-3) afgelopen zaterdag moest de Nederlander met een blessure uitvallen.