'Transferstrijd Eriksen barst los met contractvoorstel van 60 miljoen'

Christian Eriksen heeft de clubs voor het uitkiezen.

De middenvelder van beschikt in Londen over een aflopend contract, waardoor hij komende zomer transfervrij van club kan wisselen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft naast en ook Paris Saint-Germain veel belangstelling voor de 27-jarige Deen.

The Athletic en The Telegraph meldden eerder op de woensdag dat Eriksen zelf al weet waar hij zijn toekomst wil vervolgen. Volgens de Engelse media zou de middenvelder azen op een winterse transfer naar Internazionale.

Eriksen heeft vooralsnog geen trek in een contractverlenging bij Tottenham, waardoor de Londenaren wellicht open zouden staan voor een transfer in januari.

De contractvoorstellen van Tottenham, dat bereid is om het salaris van Eriksen op jaarbasis te verhogen van vierenhalf miljoen euro naar tien à twaalf miljoen, werden allemaal naar de prullenbak verwezen door het kamp van de Deen.

Inter-directeur Giuseppe Marotta heeft al contact met de entourage van Eriksen, maar volgens La Gazzetta dello Sport hoopt alsnog toe te slaan en Eriksen in te lijven.

Volgens de sportkrant is Inter inderdaad erg geïnteresseerd in Eriksen, maar heeft men zware concurrentie van PSG. De Franse grootmacht heeft in de persoon van directeur Leonardo een contract tot medio 2025 aan Eriksen geboden, met een jaarsalaris van twaalf miljoen euro. Ook kan Eriksen bij les Parisiens rekenen op diverse lucratieve bonusconstructies, zo klinkt het.