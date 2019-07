'Transfersom Luuk de Jong valt miljoenen euro's hoger uit'

Luuk de Jong heeft de medische keuring bij Sevilla met succes doorstaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De Oranje-international zet maandagavond zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. Eerder meldden diverse media een transfersom van 12,5 miljoen euro, maar dat bedrag zal volgens de regionale krant met miljoenen euro's hoger uitvallen.



meldt naar verluidt een totale transfersom van vijftien miljoen euro. Hierbij zijn vaste en variabele bonussen in meegenomen. Naar verwachting wordt de deal van de 28-jarige spits maandagavond bekendgemaakt door beide clubs. De Jong, die zondagavond aankwam in , zal pas later deze week gepresenteerd worden in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



Behalve De Jong staat ook Angeliño op het punt om PSV te verlaten. De Spaanse linksback is momenteel in Engeland om zijn terugkeer naar af te ronden. PSV heeft volgens het Eindhovens Dagblad nog geen officiële bevestiging gehad van de Engelse topclub, maar de Eindhovenaren gaan ervan uit dat de transfer op korte termijn rond komt.



Met de verkoop van De Jong en Angeliño ontvangt PSV ongeveer 28 miljoen euro. Technisch manager John de Jong wil met dat bedrag nieuwe spelers naar het Philips Stadion halen. De komst van een linksback lijkt prioriteit te hebben. -verdediger Chris Gloster staat hoog op het wensenlijstje van PSV. De Amerikaan staat open voor een overstap naar de en heeft bij zijn huidige werkgever een contract tot medio 2020, waardoor hij niet voor de hoofdprijs weg hoeft.