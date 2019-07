Transfersoap tussen FC Emmen en FC Groningen nadert hoogtepunt

FC Emmen weigert vooralsnog om Glenn Bijl naar FC Groningen te laten vertrekken.

De verdediger wil zelf graag een transfer maken, maar in de optiek van zaakwaarnemer Eslik Mesut verzetten de Emmenaren zich onrechtmatig tegen een overstap. Maandagavond werd in Zeist zelfs de hulp van de arbitragecommissie ingeroepen, zo meldt RTV Drenthe .

Mesut stelt dat zich niet aan het contract houdt: Bijl mag voor een gelimiteerde som van 335.000 euro vertrekken, ondanks een verbintenis tot medio 2022. De Drentse club stelt op haar beurt dat deze limiet niet geldt voor omdat de clausule alleen is voor Nederlandse clubs met een begroting van minder dan twintig miljoen euro.



FC Groningen heeft naar eigen zeggen een begroting van negentien miljoen, maar kwam in deze zaak niet met hardere bewijzen van die begroting. Mesut vindt hoe dan ook dat Bijl zich ook sportief kan verbeteren. De commissie gaf beide partijen tot woensdag 12.00 uur de tijd om er alsnog uit te komen. Zo niet, dan volgt uiterlijk vrijdag een uitspraak.



De bijna 24-jarige Bijl doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en kwam uiteindelijk tot twee duels in de hoofdmacht. Hij maakte in 2017 de overstap naar FC Emmen, waarmee hij naar de promoveerde. Hij maakte vervolgens het eerste doelpunt ooit van de Emmenaren op het allerhoogste niveau.