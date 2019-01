'Transfersoap Frenkie de Jong 12 januari ten einde door aanstaande deal'

Frenkie de Jong gaat verkassen naar Barcelona, zo weet het Spaanse TV-programma El Club de la Mitjanit van het TV-kanaal Esport 3 te melden.

Naar verluidt zijn Ajax en Barcelona nader tot elkaar gekomen en is een deal aanstaande. De bedoeling is dat de transfer van de middenvelder van Ajax naar Barcelona op 12 januari wereldkundig wordt gemaakt.

De Jong wordt de laatste maanden hardnekkig in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Ajax. Verschillende Europese topclubs worden gelinkt aan de Oranje-international, zoals Paris Saint-Germain. De Telegraaf en diverse Franse media meldden dat PSG de beste papieren heeft om De Jong in te lijven, maar nu zou Barcelona dus beet hebben in Amsterdam.



De onderhandelingen tussen Ajax en Barcelona bevinden zich in een vergevorderd stadium. Eerder berichtten diverse Spaanse media al dat De Jong een persoonlijk akkoord had bereikt met de Catalaanse topclub. Naar verluidt gaat Barcelona ongeveer 75 miljoen euro betalen voor De Jong, die momenteel nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.



Verschillende media berichtten vorige week dat de clubleiding van PSG in Amsterdam was om te praten met de top van Ajax aangaande een transfer van De Jong. Ook werd er gesproken over Matthijs de Ligt, die nog tot de zomer van 2021 vastligt in Amsterdam. Volgens El Club de la Mitjanit lijkt een transfer van de negentienjarige verdediger naar Catalonië onwaarschijnlijk.