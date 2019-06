Transfernieuws: De laatste geruchten over Manchester United, Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid en meer

Goal zet het laatste transfernieuws en geruchten uit de Premier League, LaLiga, Serie A en verdere buitenlandse competities op een rij.

De internationale transfermarkt opent over een aantal weken haar deuren en achter de schermen wordt er al druk onderhandeld of zijn de eerste deals al gesloten. Dit is het laatste transfernieuws uit het buitenland.

'Inter informeert naar drie Real-spelers'

heeft interesse getoond in drie -spelers, zo claimt Calciomercato . Antonio Conte zou graag Mateo Kovacic, Nacho en Marco Asensio overnemen van Los Blancos .

'Inter werkt aan komst Barella'

Internazionale werkt volgens Calcio Mercato hard aan de komst van Cagliari-middenvelder Nicolò Barella. De onderhandelingen tussen de twee clubs zitten in een vergevorderd stadium, waar de waarde van de 22-jarige in de buurt van vijftig miljoen euro ligt.

De vijfvoudig Italiaans international doorliep de jeugdopleiding van Cagliari en kwam afgelopen seizoen tot 38 wedstrijden, waarin hij 1 keer scoorde en 4 assists gaf.

'Buffon kan aan de slag in LaLiga'

overweegt het aantrekken van Gianluigi Buffon, zo meldt Sky Italia na aanleiding van berichtgeven van Mundo Deportivo . De Catalanen zien in de 41-jarige doelman een potentiële vervanger van Jasper Cillessen, die de club deze zomer wil verlaten.

De Turkse grootmacht heeft ook interesse in Buffon, die deze zomer transfervrij is nadat zijn contract bij Paris Saint-Germain niet verlengd is.

'Coutinho dient transferverzoek in'

Philippe Coutinho heeft de clubleiding van Barcelona verteld dat hij slechts na achttien maanden wil vertrekken uit Camp Nou, weet Cadena Ser te melden. De Braziliaanse international kwam in januari 2018 over van , maar wist sinds zijn komst niet constant te presteren en hij heeft het gevoel dat een vertrek ervoor kan zorgen dat hij zijn topvorm weer herontdekt.

Barcelona vraagt ongeveer negentig miljoen euro voor Coutinho en zowel speler als club weten dat slechts een paar ploegen een dergelijk bedrag kunnen en willen betalen.

' heeft beste papieren voor De Ligt'

Paris Saint-Germain is de grootste kandidaat om Matthijs de Ligt over te nemen van , stelt ESPN . De negentienjarige verdediger is een van de meest gewilde spelers deze zomer en Barcelona en hebben interesse in de Nederlander.

PSG heeft nu echter de beste papieren om De Ligt vast te leggen dankzij de inspanningen van voormalig technisch directeur Leonardo. De Braziliaan staat op het punt om terug te keren bij de club nadat hij zes jaar geleden vertrok en aan de slag ging bij .

'Oostenrijkse middenvelder in beeld bij Inter'

Internazionale heeft de gesprekken geopend met voor middenvelder Valentino Lazaro, weet Sky Italy te melden. I Nerazzurri stelden afgelopen week Antonio Conte aan als nieuwe trainer en werken achter de schermen inmiddels druk aan het versterken van de selectie.

De international van Oostenrijk Lazaro lijkt de eerste nieuwe aanwinst te worden, daar de onderhandelingen zijn begonnen. Hertha nam de rechtermiddenvelder in de zomer van 2018 voor zesenhalf miljoen euro over van RB Salzburg en kwam in zijn eerste seizoen in Duitsland tot 34 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde en 7 assists gaf.

'Twee kandidaten voor vacante trainerspositie'

Leonardo Semplici en Gennaro Gatusso worden overwogen voor de positie als trainer van , meldt je Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio . De steenrijke zakenman Rocco Commisso rondde donderdag de overname van de -club af en lijkt een nieuwe trainer aan te willen stellen om Vincenzo Montella op te volgen.

-trainer Leonardo Semplici en voormalig AC Milan-trainer Gennaro Gattuso, die onlangs vertrok bij de club, staan hoog op de verlanglijst.