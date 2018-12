Transfernieuws: De laatste geruchten over Ajax, Feyenoord en PSV

Goal neemt de laatste transfergeruchten over Ajax, Feyenoord en PSV onder de loep in deze rubriek over de traditionele top drie. Wie komt en wie gaat?

De transfermarkt gaat in januari weer open en Goal houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Nederlandse topclubs. Ajax heeft beloofd geen spelers te laten gaan, maar lukt dat als er opeens een megabod op tafel komt? PSV wil de selectie juist uitdunnen, maar zegt vermoedelijk geen 'nee' tegen een buitenkansje en gaat Feyenoord nog iets doen om de ploeg te versterken? Lees het allemaal hier in ons overzicht:

Europese top volgt Feyenoord-debutant Kökcu

Jeugdinternational Orkun Kokcü maakte afgelopen weekend op uiterst verdienstelijke wijze zijn Eredivisiedebuut bij Feyenoord en tegen FC Emmen scoorde hij als invaller direct een doelpunt en bereidde de 17-jarige middenvelder ook nog eens een treffer voor.

Dat is bepaald niet onopgemerkt gebleven, want The Sun weet te melden dat de jongeling wordt gevolgd door Manchester City, Tottenham Hotspur, Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Ook PSV wordt genoemd.

'Ajax verhoogt bod op Lisandro Magallán'

De Amsterdammers worden al maanden in verband gebracht met Lisandro Magallán en volgens het Algemeen Dagblad heeft Marc Overmars een nieuw aanbod gedaan bij zijn Argentijnse collega van Boca Juniors. Het zou gaan om een bedrag van tien miljoen euro.

De centrumverdediger speelde afgelopen zondag nog de finale van de Copa Libertadores, die hij na verlenging aan River Plate moest laten. Bij Ajax zou hij worden gezien als welkome aanvulling van de selectie. Door hem nu te halen, kan hij rustig aan het spel wennen en de plek van Matthijs de Ligt overnemen als hij komende zomer vertrekt.

Manchester United op de tribune bij Ajax

Een delegatie van Manchester United zal woensdagavond aandachtig toeschouwer zijn bij de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Bayern München in de Johan Cruijff ArenA, zo schrijft the Sun.

Naast Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt worden ook Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Donny van de Beek en David Neres bekeken door the Red Devils.

Teleurgestelde Ramselaar uit vertrekwens bij PSV

Bart Ramselaar lijkt bezig aan zijn laatste weken bij PSV. De middenvelder zat de laatste 3 officiële duels niet bij de hoofdmacht van de Eindhovenaren en mag ook niet mee naar Milaan, waar de ploeg van Mark van Bommel het in de Champions League opneemt tegen Inter.

"Ik ben zeker niet gelukkig op dit moment. Het is gewoon heel lastig. Ik ga natuurlijk wel kijken, want het blijft mijn team, maar ik had er graag bij willen zijn", aldus de 22-jarige tegenover FOX Sports. "Er moet verandering komen. Ik wil niet te veel zeggen over de winterstop, maar ik ben gewoon niet gelukkig met mijn rol. Ik wil gewoon voetballen."

El Khayati 'alleen bij megabod' naar Feyenoord

Abdenasser El Khayati is dit seizoen één van de grote smaakmakers in de Eredivisie en zijn goede prestaties zijn naar verluidt niet onopgemerkt gebleven in De Kuip. Feyenoord zou hem graag in willen lijven, maar zijn club ADO Den Haag is niet van plan hem in januari te laten gaan.

Dat zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As tegenover het Algemeen Dagblad . "Niemand heeft zich voor hem gemeld", begint hij, om er direct aan toe te voegen dat hij in de winterstop niet wil praten over een transfer. “Of er moet een waanzinnige aanbieding komen. Ik reken erop dat Nasser het seizoen bij ons afmaakt.”

Man United verzamelde talloze rapporten van De Ligt

Matthijs De Ligt lijkt komend seizoen onhoudbaar voor Ajax en Derek Langley zit zich te verbijten dat de jongeling niet allang voor Manchester United speelt. Het voormalig 'head of youth recruitment' van de Red Devils had hem in 2016 al op de korrel, onthult hij in gesprek met Manchester Evening News .

"Spelers die de club heeft laten lopen? Matthijs de Ligt. We hadden, God mag weten, hoeveel verslagen van hem", vertelt Langley. "Frenkie de Jong en nog meer van dit soort talenten zijn nu over heel Europa verspreid. Dayot Upamecano van RB Leipzig was ook iemand die we volgden."

Robben laat niets los over terugkeer Eredivisie

Arjen Robben vertrekt na dit seizoen bij Bayern München en sinds die aankondiging gonst het van de geruchten over een toekomst bij PSV, Ajax, Juventus of FC Groningen. Zelf toont de routinier zich tijdens een interview met BILD kalm en hij neemt geen overhaaste beslissingen.

Een overstap naar 'de zandbak' sloot hij direct na zijn bekendmaking uit, maar verder houdt hij alle opties open. “Misschien stop ik wel helemaal. Als er een aanbod komt, waar ik honderd procent van overtuigd ben en ik het mooi vind, wil ik doorgaan. Als de perfecte aanbieding echter niet komt, kan het ook voorbij zijn.”

FC Groningen liet onlangs weten dat de deur altijd openstaat voor Robben, maar het is nog maar de vraag of hij ooit als speler terug zal keren bij de Trots van het Noorden: “Ik heb al eens eerder gezegd dat ik geen beloftes kan doen over een terugkeer. Als je iets belooft, moet je je daar ook aan houden. Alles ligt nog open voor het aankomende seizoen.”

Schöne overweegt carrière bij Ajax af te sluiten

Lasse Schöne verlengde onlangs zijn contract tot medio 2020 en hij overweegt zelfs nog langer te blijven en zijn carrière bij Ajax af te sluiten. "Dit doe ik niet zomaar weg", begint hij zijn relaas bij het Algemeen Dagblad .

"Er was wel eens buitenlandse belangstelling voor mij, maar tot nu toe was dat niet mooi genoeg om Ajax te verlaten. Ik sluit niet uit dat ik ooit nog vertrek, maar het zou ook zomaar kunnen dat ik hier mijn loopbaan afsluit."

De Deens international speelt al sinds 2012 bij de Amsterdammers en heeft nog slechts elf wedstrijden nodig om de buitenlander met de meeste duels in het tenue van Ajax te worden. "Ik ben niet zo van de statistieken, maar dat zou me wel heel trots maken."

Toekomst van Vilhena ligt mogelijk in Londen

AS Roma is zeker niet de enige club die Tonny Vilhena vanaf volgend jaar zomer wil inlijven. Tottenham Hotspur ziet in de middenvelder van Feyenoord een geschikte opvolger van de bijna transfervrije Mousa Dembélé, zo schrijven diverse Engelse media.

PSG gaat 75 miljoen euro neertellen voor Frenkie de Jong

Niet Barcelona, niet Manchester City, maar Paris Saint-Germain wordt volgende zomer 'zo goed als zeker' de nieuwe werkgever van Frenkie de Jong, aldus De Telegraaf. Het dagblad heeft een foto gepubliceerd waarop een delegatie van de Franse topclub te zien is met zaakwaarnemer Ali Dursun. Ook sprak PSG al met Ajax en men zou ten volle bereid zijn om de gevraagde 75 miljoen euro op tafel te leggen. Marc Overmars bevestigt de gesprekken, maar volgens hem is er nog geen definitief akkoord.

Manchester City lag eerst op pole-position, maar die club moet voorzichtig zijn met de FFP-regels en nam daarom wat gas terug. PSG sprong dankbaar in het gat en het is vooral aan Kylian Mbappé te danken als het tot een deal komt. Hij spoorde de directie aan met zijn uitspraken over de 21-jarige middenvelder van Ajax, die hij een enorme aanwinst voor de Parijzenaars zou vinden. Als de officiële bekendmaking volgt, is De Jong in één klap de duurste transfer ooit in de Eredivisie.