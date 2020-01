'Transferflop' Lozano lijkt na halfjaar al uitweg geboden te krijgen bij Napoli

Hirving Lozano staat na een halfjaar mogelijk alweer voor een vertrek bij Napoli.

De Corriere dello Sport schrijft dat Carlo Ancelotti zijn zinnen heeft gezet op een hereniging met de Mexicaanse aanvaller bij .

De zestigjarige Italiaanse oefenmeester maakte zich een halfjaar geleden sterk voor de komst van Lozano naar Napels en zou nog altijd bijzonder gecharmeerd zijn van de voormalig 'er.

maakte afgelopen zomer een bedrag van 38 miljoen euro over naar PSV voor Lozano, maar voorlopig wordt de 39-voudig Mexicaans international in Italië bestempeld als een 'transferflop'.

De 24-jarige aanvaller kwam voorlopig tot 22 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists. Onder de nieuwe trainer Gennaro Gattuso, die de ontslagen Ancelotti opvolgde, is Lozano voornamelijk bankzitter bij Napoli.

Mede dankzij Ancelotti besloot Napoli afgelopen zomer een kleine veertig miljoen neer te tellen voor Lozano. De Italiaanse oefenmeester is buitengewoon gecharmeerd van de Mexicaan en is van plan om hem een uitweg richting Everton te bieden.

Met Marcel Brands, director of football, is er bij the Toffees nog een oude bekende van Lozano aanwezig. Het contract van Lozano bij Napoli loopt voorlopig nog tot 2024 en het wordt niet gemeld hoe i Partenopei tegenover een eventueel vertrek staan.

Lozano is overigens niet de enige speler van Napoli die wordt gelinkt werd aan een hereniging met Ancelotti. Eerder vielen ook de namen van Dries Mertens, Allan en Lorenzo Insigne bij Everton.

I Partenopei staan er overigens ook niet al te best voor op dit moment. De laatste drie competitiewedstrijden gingen verloren, waardoor Napoli zich momenteel terugvindt op een ernstig tegenvallende elfde plaats in de .