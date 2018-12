Transferadvies voor Onana: "Al verwacht ik niet dat hij weggaat"

André Onana wordt gelinkt aan een zomers vertrek bij Ajax, maar Sander Westerveld denkt dat het goed zou zijn om nog een jaar te blijven.

Westerveld was verbaasd toen Onana tweeënhalf jaar geleden werd aangewezen als eerste keeper van Ajax. Hij had de voormalig doelman van onder meer Vitesse en Liverpool niet overtuigd bij Jong Ajax. "Ik heb bijna alle wedstrijden van hem gezien dat jaar en hij maakte heel veel fouten. Hij keepte ongecontroleerd, ongemotiveerd en coachte de verdediging niet. Hij nam geen initiatief, het leek alsof hij niet genoeg werd uitgedaagd. Ik dacht: nou, dat wordt wat", aldus Westerveld tegen de NOS .



In zijn eerste seizoen maakte Onana veel indruk in de Europa League en ook dit seizoen laat hij zich in Europees verband op een positieve manier zien. Alleen op bezoek bij Benfica ging hij in de fout. "Onana heeft veel zelfvertrouwen en daardoor speelt hij met risico. Dat maakt hem een heel complete keeper, zoals we deze week zagen tegen Bayern München", vertelt Westerveld. "Hij springt voor elke bal en alleen daardoor kan hij zo veel tegenhouden."



Naar verluidt is Onana in het vizier van diverse Europese topclubs. Westerveld sluit niet uit dat de keeper volgend seizoen ook nog onder de lat staat bij Ajax. "Met spelers als De Jong en De Ligt kan Ajax zo veel verdienen dat ze een bod van twintig miljoen niet hoeven te accepteren", klinkt het. "En kijk naar Jasper Cillessen en Maarten Stekelenburg. Die wilden ook per se naar het buitenland, maar Cillessen is bankzitter bij Barcelona geworden en Stekelenburg ging naar AS Roma, toen er bij de topclubs geen plek was."



Westerveld is van mening dat Onana niet in moet gaan op aanbiedingen van kleine clubs uit het buitenland. De volgende stap van de keeper moet in de ogen van Westerveld een Europese topclub zijn. "Hij moet niet naar Levante of Getafe gaan, maar als er een bod komt van FC Porto of Atlético Madrid dan zou hij dat kunnen doen, al verwacht ik niet dat hij weggaat."