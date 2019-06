Transferadvies voor Hakim Ziyech: "Ik denk niet dat hij daar naartoe moet gaan"

Het is nog de vraag waar de toekomst van Hakim Ziyech ligt.

De 26-jarige middenvelder heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij en dat zorgt voor de nodige belangstelling. Meesterscout Piet de Visser geeft Ziyech bij FOX Sports transferadvies en denkt dat Spanje de beste optie voor hem zou zijn.

"Ziyech zou nu moeten gaan", stelt De Visser. Ziyech heeft voorlopig nog een contract tot medio 2021 bij Ajax, waardoor geïnteresseerde clubs betrekkelijk diep in de buidel moeten tasten voor de middenvelder. "Hij moet wel een goede club pakken. Ik denk niet dat hij naar Engeland moet gaan. Daar pakken ze hem veel aan. Hij zou moeten spelen in Spanje, denk ik. bijvoorbeeld. Er zijn heel goede clubs. Daar gaat hij furore maken."



In het afgelopen seizoen was Ziyech goed voor 21 doelpunten en 24 assists in 49 officiële wedstrijden. Onder meer , en werden genoemd als mogelijke bestemmingen voor de middenvelder, die vorige zomer dicht bij een overstap naar was. In de komende weken is Ziyech met Marokko actief op de Afrika Cup, waarop de Leeuwen van de Atlas het in de groepsfase opnemen tegen Namibië, Ivoorkust en Zuid-Afrika.