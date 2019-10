Transferadvies Manchester United: "Hij bezorgt je minstens 25 doelpunten"

Manchester United staat na de 1-0 nederlaag van zondag tegen Newcastle United nog maar twee punten boven de degradatiezone.

Oud-speler Lee Sharpe maakt zich dan ook grote zorgen over het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer. De voormalige middenvelder, die tussen 1988 en 1996 uitkwam voor the Red Devils , vindt dat zijn oude werkgever in de richting van 350 miljoen euro moet uitgeven en Sharpe zet -aanvaller Harry Kane bovenaan het transferlijstje van .

"Manchester United heeft iemand nodig als Harry Kane, die waarschijnlijk tussen de 220 en 250 miljoen euro kost", geeft Sharpe als advies mee aan Solskjaer in gesprek met talkSPORT. "Kane bezorgt je minstens 25 doelpunten, dat zou al heel wat zijn voor dit elftal. Het wordt echter wel een dure kwestie. Het is mede daardoor heel moeilijk om gelijke tred te houden met en , die de lat heel hoog hebben gelegd."

Lees beneden verder

Sharpe vindt het onnodig dat het huidige Manchester United wordt vergeleken met de succesvolle elftallen van weleer. Ook de vergelijking met Manchester City en Liverpool anno 2019 gaat volgens hem mank. "Dit team heeft tijd nodig om te groeien en om te leren. Over een jaar of over anderhalf jaar ziet het er wellicht allemaal veel rooskleuriger uit." Manchester United bezet momenteel de twaalfde plaats in de Premier League, met vijftien punten achterstand op koploper Liverpool.

In de optiek van Sharpe moet Manchester United geduld hebben met Solskjaer, daar zijn voorgangers David Moyes, Louis van Gaal en José Mourinho ook de nodige problemen kenden op Old Trafford. "Hun methodes waren ook niet succesvol, dus ik denk niet dat het alleen maar aan de manager ligt. De aanstellingsprocedure van managers zou nader moeten worden onderzocht, net als de rol van de mensen die Manchester United leiden."

"Ole geeft jeugdspelers vertrouwen en werkt liever niet met spelers als Romelu Lukaku, Alexis Sánchez en Ander Herrera. Het is een andere manier van werken, maar wel een die tijd vergt. Anders wordt er met Kerst weer een manager ontslagen en beginnen we weer van vooraf aan."