Transferaankondiging Mkhitaryan bij AS Roma draagt bij aan vermissingszaak

De social media campagne van AS Roma tijdens de afgelopen transferzomer heeft zijn vruchten afgeworpen.

De Italiaanse topclub sloeg de handen ineen met twee liefdadigheidsinstellingen die zich bezighouden met het terugvinden van vermiste kinderen. Roma presenteerde nieuwe spelers op sociale media en vroeg daarbij telkens aandacht voor een vermissingszaak. De aankondiging van Henrikh Mkhitaryan heeft bijgedragen aan het terugvinden van een vermiste jongen.

Mkhitaryan maakte de afgelopen transferperiode op huurbasis de overstap van naar . Een foto van een dertienjarige Keniaanse jongen werd door Roma getoond naast die van Mkhitaryan bij de transferaankondiging op Twitter, waar de club uit de een achterban heeft van circa vijf miljoen volgers. De jongen, die in augustus voor het laatst was gezien, is daarna gevonden en herenigd met zijn familie, zo bevestigt Roma.

"Door de samenwerking van @missingchild_ke en @ASRomaEN hebben we een kaars van hoop aangestoken om deze kinderen terug naar hun families te leiden", laat Maryana Munyendo weten namen Missing Child Kenya. Het is niet de eerste keer dat een vermist kind is teruggevonden nadat een foto werd getoond op de kanalen van AS Roma. Vorige maand werd een vijftienjarig meisje teruggevoden, zes dagen nadat de Italiaanse club aandacht voor de zaak vroeg bij de transferaankondiging van de Turkse verdediger Mert Cetin.

In juni van dit jaar begon Roma een samenwerking met het National Center voor Missing and Exploited Children uit de Verenigde Staten en het Italiaanse Telefono Azzurro. "We hebben een gigantische achterban op sociale media en onze aankondigingen hebben een enorm bereik, overal ter wereld", verklaarde Paul Rogers namens Roma de samenwerkingen.

"We dachten dat wanneer we de aandacht van de wereld op ons gevestigd hebben, we net zo goed onze kanalen kunnen inzetten om deze instanties te helpen."