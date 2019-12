'Transfer voor Pablo Rosario lonkt; Mino Raiola druk in de weer'

Pablo Rosario verkast mogelijk naar het Italiaanse Atalanta.

Diverse Italiaanse media melden dat de middenvelder van nadrukkelijk op de radar staat van de huidige nummer zes van de . Naar verluidt zou zaakwaarnemer Mino Raiola al gesprekken hebben gevoerd met de club uit Bergamo om een transfer te realiseren.

De middenvelder zou de eerste naam op het verlanglijstje van Atalanta zijn. Raiola zou onlangs uitvoerig met de clubleiding hebben gesproken inzake een eventuele overstap van Rosario.

Er wordt in de Italiaanse pers niet specifiek gesproken over een winterse of zomerse transfer voor de middenvelder, die nog tot medio 2023 vastligt in Eindhoven.

Het is niet de eerste keer dat de eenmalig A-international van het wordt gelinkt aan Atalanta. Afgelopen zomer doemden ook al geruchten op dat de werkgever van Marten de Roon en Hans Hateboer interesse had.

Lees beneden verder

Naast Atalanta werden ook onder meer de namen van en gelinkt aan de 22-jarige Rosario.

De controleur kent net als het hele team van PSV een moeizaam seizoen. Waar de jongeling in de voorbije voetbaljaargang een solide indruk maakte, komt zijn spel vandaag de dag niet goed uit de verf.

Trainer Mark van Bommel had Rosario eerder nog tot captain gebombardeerd, maar kwam onlangs terug op die beslissing. Tegenwoordig draagt Denzel Dumfries de aanvoerdersband.