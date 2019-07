Transfer van Romelu Lukaku lijkt op komst na foto op sociale media

Romelu Lukaku lijkt via sociale media aan te geven dat hij voor een transfer staat.

De aanvaller van en het nationale elftal van België heeft een foto gepubliceerd van zichzelf én Federico Pastorello, de man die zijn belangen behartigt, met de tekst: Soon to be continued.

Lukaku wordt al weken met een zomerse transfer in verband gebracht, al vormden de vraagprijs van de Engelsen én zijn salaris telkens een obstakel voor clubs met interesse.

Het ligt voor de hand dat de nieuwe werkgever van Lukaku wordt, als alle betrokken partijen tot een vergelijk komen. Zo sloeg Manchester United onlangs een formeel bod van ruim zestig miljoen euro af.

De gesprekken tussen de clubs zouden nu nog steeds gaande zijn, al werd vrijdag en zaterdag in Italiaanse media gesuggereerd dat ook concrete interesse zou hebben én Paulo Dybala aan United zou hebben aangeboden.

Engelse media stellen dat United geen interesse heeft in Dybala, en dat zou wederzijds zijn, maar wél in Douglas Costa. De Premier League-club toonde in de voorbij twee transferperiodes interesse in de Braziliaanse vleugelaanvaller, maar Juventus weigerde medewerking te verlenen.

Lees beneden verder

Inter zou op zijn beurt tot hooguit zeventig miljoen euro kunnen gaan, exclusief vijf miljoen euro aan bonussen. Het is dus de vraag welke club uiteindelijk haar fiat heeft gekregen van Manchester United.

Lukaku, 26 jaar, heeft een matig seizoen achter de rug. In 45 officiële duels voor Manchester United kwam hij niet verder dan 15 doelpunten, terwijl hij in zijn eerste contractjaar ruim één op twee liep: 27 goals in 51 officiële wedstrijden.

United betaalde twee jaar geleden circa 85 miljoen euro voor Lukaku, die een contract tot medio 2022 heeft.