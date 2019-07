Transfer van Matthijs de Ligt houdt Italiaanse media volop bezig

De verwachting was dat Juventus en Ajax maandag de transfer van Matthijs de Ligt naar Turijn zouden aankondigen.

Een officieel bericht bleef echter uit. De media in Italië schrijven dinsdag volop over de ogenschijnlijke overstap van de negentienjarige Nederlander naar de topclub uit de . Zo zouden Mino Raiola en De Ligt op een lijn zitten met , maar hebben de clubs naar verluidt nog geen akkoord bereikt.

Waar enkele dagen geleden werd gezegd dat De Ligt voor een vast bedrag van 67 miljoen euro naar Juventus zou verkassen, exclusief maximaal 13 miljoen euro aan bonussen, meldt Sky Italia nu dat het waarschijnlijk een vaste transfersom van 75 miljoen euro zal worden. Technisch directeur Fabio Paratici zal spoedig het laatste bod uitbrengen om de miljoenentransfer van de Oranje-international van een officieel karakter te voorzien.



De Ligt wil uitsluitend naar Juventus en heeft middels Raiola een contract tot medio 2024 geaccepteerd. Als tegenprestatie gaat hij twaalf miljoen euro, inclusief bonussen, per jaar verdienen. Het is nog altijd onduidelijk of Raiola erin is geslaagd om een transferclausule in de overeenkomst te laten opnemen. Dat was wel de wens van de zaakwaarnemer, maar de kranten in Italië verzekeren dat Juventus daar grif op tegen was.



Bij een transfersom van 75 miljoen euro ontvangt Raiola immers al circa 10 miljoen euro aan commissie, zo klinkt het. Indien hij ook een transferclausule van naar verluidt 150 miljoen euro heeft laten opnemen, kan hij bij een volgende transfer van De Ligt haast het dubbele bedrag aan commissie opstrijken. Waar een zaakwaarnemer normaliter tussen de vijf en tien procent aan commissie ontvangt bij een afgeronde transfer, staat Raiola erom bekend hoger in de boom te zitten. Dat was ook een van de redenen dat uiteindelijk afhaakte in de strijd om de handtekening van de verdediger van .