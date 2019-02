'Transfer Van der Hoorn ketste af door hoge vraagprijs'

Mike van der Hoorn had deze week bij Aston Villa kunnen tekenen, maar Swansea City vroeg een transfersom die te hoog was.

Volgens The Sun verlangde de club uit Wales liefst elf miljoen euro voor de Nederlandse verdediger, die komende zomer transfervrij is. Naar verluidt is de kans aanwezig dat Aston Villa na dit seizoen nog een poging waagt om Van der Hoorn te halen. De oud-speler van Ajax en FC Utrecht is in Wales aan zijn derde seizoen bezig.



Behalve de 26-jarige mandekker stond ook zijn teamgenoot Leroy Fer in de belangstelling van Villa, maar ook hij maakt de jaargang af in Swansea. De club die vorig seizoen degradeerde uit de Premier League bezet momenteel slechts de dertiende plaats in de Championship-divisie. Aston Villa heeft twee punten meer en is de nummer negen.



Mike van der Hoorn speelde een aantal jaren in de jeugd van FC Utrecht en in mei 2011 maakte hij in de Domstad zijn profdebuut. Twee jaar later nam Ajax hem voor ongeveer vier miljoen euro over. In Amsterdam kwam de verdediger echter weinig aan spelen toe en dus vertrok hij in de zomer van 2016 naar Swansea.