'Transfer Van de Beek ondanks principe-akkoord geen uitgemaakte zaak'

Real Madrid wil graag op korte termijn het middenveld versterken.

Marca schrijft dat momenteel Fabián Ruiz, Paul Pogba, Donny van de Beek en Christian Eriksen in beeld zijn bij de Koninklijke . Er wordt tegelijkertijd gemeld dat en een principe-akkoord hebben over Van de Beek, maar dat een transfer desondanks geen uitgemaakte zaak is.

Trainer Zinédine Zidane is geen uitgesproken voorstander van de komst van Van de Beek. Ondanks een principe-akkoord over een transfersom van 55 tot 60 miljoen euro, ziet Real Madrid door de houding van de Franse oefenmeester Van de Beek voorlopig als 'wild card'.

De voorkeur van Zidane gaat namelijk uit naar de komst van Paul Pogba. Door de starre houding van bleek het afgelopen zomer onmogelijk om de Franse middenvelder binnen te halen, maar Real Madrid gaat op korte termijn een nieuwe poging ondernemen.

Het contract van Pogba bij Manchester United loopt nog tot medio 2021, waardoor Manchester United is de huidige situatie komende zomer genoodzaakt lijkt om mee te werken aan een transfer. Marca verwacht dat de middenvelder om die reden voor een lagere prijs over te nemen is van the Red Devils . De laatste middenvelder die op het verlanglijstje van Real Madrid is verschenen, is Ruiz. Hij wordt niet alleen gevolgd door de Koninklijke , maar staat tevens in de belangstelling van .

Marca voorspelt dat het een lastige operatie gaat worden om Ruiz binnen te halen, daar hij bij geen afkoopclausule heeft en president Aurelio De Laurentiis een zeer taaie onderhandelingspartner is. De komst van Eriksen lijkt gemakkelijker, aangezien zijn contract bij afloopt. Real Madrid zou in januari al voor 25 miljoen euro kunnen toeslaan en heeft volgens AS ruimte in het salarishuis om de Deense middenvelder nu al binnen te halen.