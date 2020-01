'Transfer Van de Beek hangt volledig af van één wapenfeit'

Manchester United heeft de transferdoelwitten in kaart gebracht, zo meldt Manchester Evening News dinsdag.

De kans is aanwezig dat middenvelder Bruno Fernandes deze maand overkomt van Sporting Clube de Portugal. Naast de Portugees verzekert de doorgaans goed ingevoerde krant dat ook onder anderen Donny van de Beek hoog op het transferlijstje staat.

The Red Devils zijn druk bezig Fernandes in de winterse transferperiode over te laten komen. Naar verluidt is United dicht bij zijn komst, maar is de overgang nog niet helemaal rond. Naast Fernandes staan ook middenvelders James Maddison ( ), Jack Grealish (Aston Villa) en Van de Beek ( ) hoog op het lijstje, zo klinkt het.

Volgens het dagblad heeft United zoveel opties omdat men rekening houdt met een vertrek van onder anderen Paul Pogba. De middenvelder aast volgens de berichtgeving al enige tijd op een transfer en deze zomer lijkt de uitgelezen mogelijkheid. Fernandes is voor nu het eerste doelwit, maar de middenvelder kan ook nog verkassen naar .

Volgens Manchester Evening News is Van de Beek waarschijnlijk het lastigste om te strikken, daar de 22-jarige Oranje-international graag -voetbal wil blijven spelen. Ajax houdt inmiddels wel rekening met een zomers vertrek van Van de Beek, waarbij het geïnteresseerde de meest logische vervolgstap lijkt.

Sky Sports meldde eerder dat Van de Beek openstaat voor een transfer naar de Premier League-club. Manchester Evening News benadrukt echter dat de komst Van de Beek volledig afhangt van wel of geen Champions League-voetbal op Old Trafford volgend seizoen. Van de Beek, die nog tot medio 2022 vastligt, verzekerde onlangs dat een winterse transfer uitgesloten is.