Transfer van 130 miljoen lijkt aanstaande: "Ik heb mijn beslissing genomen"

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Eden Hazard en de assistkoning van de Premier League lijkt te gaan vertrekken.

De Belgische vleugelaanvaller heeft bij nog een contract tot medio 2020 en zou in de nadrukkelijke belangstelling van staan. Na afloop van de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen (0-0) laat Hazard weten dat hij een beslissing over zijn toekomst heeft genomen.

Door de doelpuntloze remise tegen the Foxes eindigt Chelsea als derde in de Premier League, waarmee the Blues zich verzekerd hebben van deelname aan de van volgend seizoen. Dit heeft echter geen invloed op de keuze van Hazard, zo laat hij weten tijdens een persconferentie. "Nee, dat denk ik niet. Ik heb mijn beslissing genomen, that’s it . Ik wacht nu af hoe de situatie zich ontwikkelt. De club is een aantal weken geleden op de hoogte gebracht van mijn besluit."



"Ik heb mijn beslissing genomen en dat heeft niet alleen met mij te maken. We spelen nog een finale en daarna zien we wel. Ik wilde eigenlijk dat alles al geregeld zou zijn, maar dat is niet het geval. Om die reden wacht ik nog steeds, zoals jullie en de fans ook wachten", stelt Hazard. Chelsea zou een bedrag van 130 miljoen euro willen ontvangen voor de aanvaller. "Ik ben nooit, nooit afgeleid geweest. Als je op het veld staat, probeer je je te focussen op het voetbal. Dan doe ik gewoon mijn best en denk ik niet na over de situatie. Ik probeer gewoon wedstrijden te winnen."



Maurizio Sarri, manager van Chelsea, liet Hazard in de laatste competitiewedstrijd op de reservebank beginnen. "Hij was moe, dus daarom begon hij niet in de basis. We probeerden met hem in het veld te winnen in de laatste 25 minuten. Ik denk dat Eden de afgelopen zeven seizoenen in iedere wedstrijd zijn uiterste best heeft gedaan. Het is nu tijd om zijn beslissing te respecteren, maar ik hoop dat hij bij ons zal blijven", zegt Sarri in gesprek Sky Sports. Chelsea staat op 25 mei nog in de finale van de tegenover .