'Transfer Ryan Babel door Turkse en Nederlandse wetgeving gecompliceerd'

Ryan Babel staat voor zijn derde periode als speler van Ajax.

De club is nagenoeg akkoord met over een huurperiode van een half seizoen, maar het kan nog altijd afketsen.

In navolging van zaakwaarnemer Winny Haatrecht maakt ook -watcher Mike Verweij van De Telegraaf melding van 'een fiscale kwestie'.

Eerder op de dag liet Haatrecht aan De Telegraaf al weten dat Babel bereid is om salaris in te leveren voor een terugkeer bij Ajax.

"Ryan is bereid om een deel van zijn salaris bij Galatasaray in te leveren Als hij Galatasaray én Ajax daarmee kan helpen."

Vandaag of uiterlijk morgen moet er uitsluitsel komen over de huurdeal. "Het is een fiscale kwestie", zegt Haatrecht, die niet op details wil ingaan.

Verweij laat woensdagavond weten dat de fiscale kwestie zal moeten worden opgelost. "Deal is kennelijk vanwege Turkse en Nederlandse wetgeving gecompliceerd."

Waarbij aangetekend dat Babel zelf bereid is (flink) in te leveren." Babel moet trainer Erik ten Hag offensief meer opties geven. Quincy Promes en David Neres zijn op de weg terug na blessures.

De 33-jarige Babel begon zijn loopbaan in 2004 bij Ajax en speelde ook in 2012/13 in Amsterdam. In totaal kwam hij namens de club waarmee hij twee keer kampioen werd tot 133 wedstrijden, 29 goals en 19 assists.