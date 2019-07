Transfer nog altijd reëel: "Binnenkort heb ik een gesprek met Ajax"

Joël Veltman staat nog steeds open voor een zomerse transfer.

De verdediger beschikt over een aflopend contract met en wordt sinds enkele weken met in verband gebracht. De club uit Amsterdam wil graag dat de gelouterde verdediger in Amsterdam blijft en volgend jaar zomer van een transfervrije status profiteert.

"Er is niet veel veranderd. Ik sta ervoor open en er is interesse", vertelde Veltman in gesprek met Veronica Inside , na de 2-0 overwinning op in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. "Binnenkort heb ik een gesprek met Ajax en dan zal blijken hoe en wat."

"Ik heb ook met de trainer gesproken en hij heeft uitgesproken dat hij mij wil houden. Dit snap ik, want ik heb veel ervaring en kan op twee posities uit de voeten."

Veltman, 27 jaar, speelde tot op heden 217 wedstrijden voor Ajax. In deze duels produceerde de verdediger tien treffers en vijftien assists.

"Het liefst houden wij Joël Veltman dit jaar", stelde directeur voetbalzaken Marc Overmars eerder deze maand. "Dan laten wij hem volgend jaar uit zijn contract lopen, dat kan je als speler ook zien als een gouden handdruk. Dat hij transfervrij kan gaan waar hij heen wil. Misschien is dat voor hem wel heel aantrekkelijk als hij dit seizoen zichzelf laat zien."