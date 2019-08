Transfer Neymar volledig afhankelijk van Dembélé

Neymar is dichter bij een terugkeer naar Barcelona dan ooit. Er is nog één 'probleem' dat moet worden opgelost.

Paris Saint-Germain vraagt een transfersom van 220 miljoen euro voor Neymar en Barça kan dat niet betalen. De Catalanen willen daarom een aantal spelers inzetten als ruilmiddel of de Braziliaan huren met een optie tot koop. -directeur Leonardo meldde vrijdag dat er nog geen akkoord is.

"Of er nog meer onderhandelingen zullen plaatsvinden? De bal ligt bij . Het is volledig van hen afhankelijk. Dan moet er een ander voorstel komen", zei de landgenoot van Neymar onder andere. Barcelona is nog de enige kandidaat om de aanvaller weg te halen uit Parijs. Een overstap naar , dat ook geïnteresseerd was, is dus van de baan.

Ivan Rakitic en Jean-Clair Todibo hebben inmiddels aangegeven dat zij een overstap naar PSG mogelijk wel zien zitten, maar Ousmane Dembélé weigert mee te werken aan een ruildeal. De Fransman wil ondanks wat problemen met zijn club in Camp Nou blijven voetballen. Dembélé raakte onlangs tegen Athletic Club geblesseerd, terwijl hij voor aanvang van het duel al pijntjes had. Hij meldde dat echter niet bij de technische staf.

Dembélé is nu een cruciale factor in de mogelijke terugkeer van Neymar. Als hij wordt betrokken bij de deal, hoeft Barça minder miljoenen te betalen aan PSG en is men bovendien in staat om Neymar een hoger salaris aan te bieden.

Een transfer van Neymar naar de Blaugrana leek lange tijd onhaalbaar, maar nu moet alleen Dembélé nog worden overtuigd. Als hij akkoord gaat met een overstap naar de Franse kampioen, is Neymar weer speler van Barcelona.