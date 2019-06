Transfer naar Barcelona levert Willem II meer op dan NAC Breda

De transfer van Mike van Beijnen naar Barcelona heeft gunstige gevolgen voor Willem II.

De twintigjarige vleugelverdediger, afkomstig van , speelde enkele jaren in de jeugdopleiding van de Tricolores, dat volgens het Algemeen Dagblad en BN DeStem een opleidingsvergoeding van ruim 250.000 euro tegemoet kan zien. Een gedeelte hiervan, naar schatting 10.000 euro, gaat naar , aangezien Van Beijnen enkele jaren in de gezamenlijke opleiding actief was.



De aanwinst van de Catalaanse grootmacht maakte ruim zeven jaar deel uit van de -opleiding. Zijn verblijf bij NAC bleef beperkt tot slechts een seizoen, waardoor de Parel van het Zuiden een aanzienlijk lager bedrag, 90.000 euro, overhoudt aan de opvallende transfer van de rechtsback. De zoon van Ali Dursun, de zaakwaarnemer van clubgenoot Frenkie de Jong, tekende een tweejarig contract in het Camp Nou en in de verbintenis is een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro opgenomen.



Voor De Jong legde 75 miljoen euro neer, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 86 miljoen euro. De Catalanen deden de afgelopen tijd in totaal drie keer zaken in de , want ook bij werd een speler opgehaald. Ludovit Reis tekende een driejarig contract in Spanje, met de optie op twee extra seizoenen. Ook in de overeenkomst van de negentienjarige middenvelder is een afkoopclausule van honderd miljoen euro opgenomen.



Van Beijnen heeft ook een kortstondig verleden bij . Omdat het destijds een winterse transfer betrof, mocht hij in de tweede seizoenshelft alleen in oefenduels opdraven in het elftal van toenmalig jeugdtrainer Mark van Bommel. In 2018 keerde de flankspeler terug bij NAC, waar hij in zijn jongste jaren ook speelde. Een debuut in de hoofdmacht bleef uit, mede door de aanwezigheid van concurrenten Fabian Sporkslede, Pelé van Anholt en Khalid Karami. De Bredanaars besloten het contract met Van Beijnen niet te verlengen, waarna Barcelona in actie kwam en hem een langlopende verbintenis voorlegde.