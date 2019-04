Transfer naar Ajax lijkt ver weg na doffe dreun voor Fosu-Mensah

Het seizoen van Timothy Fosu-Mensah zit erop, zo laat Manchester United vrijdag weten.

De verdediger werd dit seizoen verhuurd aan , maar is voortijdig teruggekeerd bij the Red Devils vanwege een knieblessure. Fosu-Mensah moet een operatie ondergaan en zal op het trainingscomplex van zijn revalidatieproces beginnen. Het is niet duidelijk wanneer hij weer op het veld kan staan.

Fosu-Mensah raakte zaterdag geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tussen Fulham en (2-0 zege). Hij moest de strijd na 65 minuten staken en bleek een ernstige knieblessure te hebben opgelopen. Het was zijn laatste wedstrijd in dienst van Fulham, dat al zeker is van degradatie naar de Championship. Dit seizoen kwam Fosu-Mensah in dertien officiële wedstrijden in actie voor the Cottagers.



Vorig seizoen werd de 21-jarige centrumverdediger annex rechtsback gestald bij . Namens die club kwam hij tot 24 officiële optredens. De drievoudig international van Oranje staat tot medio 2020 onder contract bij Manchester United en het is nog volstrekt onduidelijk hoe zijn toekomst eruitziet. In februari meldde De Telegraafdat bij een eventueel vertrek van Matthijs de Ligt een 'kandidaat-opvolger' ziet in Fosu-Mensah.



In gesprekken tussen directeur voetbalzaken Marc Overmars en Fosu-Mensahs zaakwaarnemer Mo Sinouh van de Stellar Group werd de belangstelling van Ajax al officieus kenbaar gemaakt, zo schreef de krant. Door zijn opgelopen knieblessure lijkt een zomerse transfer echter ver weg. In 2014, op zestienjarige leeftijd en na acht seizoenen, maakte Fosu-Mensah de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van Manchester United.