Transfer Jean-Clair Todibo aanstaande na late aankomst in Düsseldorf

Jean-Clair Todibo gaat Barcelona zo goed als zeker inruilen voor Schalke 04.

De twintigjarige centrumverdediger is zondagavond geland op het vliegveld van Düsseldorf. Volgens BILD wordt de talentvolle verdediger voor de rest van het seizoen gehuurd door de club uit Gelsenkirchen. In de huurdeal wordt naar verwachting een optie tot koop opgenomen.

Todibo werd op het vliegveld ontvangen door Massimo Mariotti. De oud-voetballer is sinds vorig jaar in dienst bij Schalke en ontfermt zich over de buitenlandse spelers. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de overstap wordt afgerond. “Ik ben optimistisch dat de transfer op korte termijn van de grond komt”, zei sportief directeur Jochen Schneider zondag in de Duitse media over de Franse verdediger.

Todibo werd een jaar geleden door overgenomen van . Hij kwam tot dusver niet verder dan vier optredens in LaLiga en heeft weinig uitzicht op speelminuten in het eerste elftal. Trainer Ernesto Valverde laat hem dit seizoen links liggen en het talent speelde zijn wedstrijden voornamelijk in Barcelona B.

In de kwam Todibo negentig minuten in actie tegen (1-2), maar toen waren de Catalanen al zeker van een plek in de volgende ronde. Deze maand werd hij gelinkt aan diverse clubs uit Europa. was serieus in de markt, maar grijpt mis.

Volgens diverse media had Milan zelfs al een akkoord met Barcelona. Hij zou op huurbasis naar het San Siro verkassen met een koopoptie van twintig miljoen euro. Todibo lijkt nu zelf een streep door die deal gezet te hebben, met een aanstaande overstap naar in het verschiet.