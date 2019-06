'Transfer in de maak na akkoord tussen Ajax en Willem II'

Ché Nunnely gaat volgens de dinsdageditie van De Telegraaf 'zo goed als zeker' aan de slag bij Willem II.

Volgens het dagblad heeft de club uit Tilburg een akkoord met over de aankoop van de twintigjarige aanvaller, die in Amsterdam nog een contract tot volgend jaar zomer heeft.

De Telegraaf stelt dat de deal wereldkundig kan worden gemaakt zodra Nunnely de medische keuring in Noord-Brabant heeft doorstaan. De aanvaller, die eerder voor FC en uitkwam, kan zich voor drie seizoenen aan de Tilburgers verbinden.



Op De Toekomst gold Nunnely als een groot talent en hij doorliep verschillende vertegenwoordigende Nederlandse jeugdelftallen, tot en met Oranje Onder-20. Een doorbraak in de hoofdmacht van Ajax bleef echter uit. Hij kwam tot 42 optredens voor Jong Ajax in de Eerste Divisie en werkte daarnaast ook enkele duels in de UEFA Youth League af.



Ajax maakte maandag de verkoop van Daley Sinkgraven aan het van Peter Bosz bekend. De 23-jarige linksback tekent een vierjarig contract bij de Duitsers, die Ajax bijna vijf miljoen euro overmaken.