Transfer Hazard 'het bewijs dat ze niet vertrouwen op eigen jeugd'

Joan Laporta, voormalig president van Barcelona, vindt de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid tekenend voor het beleid van Real.

Los Blancos meldden vrijdagavond dat Hazard gaat verlaten voor de Spaanse topclub. De Belgische aanvaller komt voor naar verluidt minimaal honderd miljoen euro over en tekent tot medio 2024 in Madrid.



"Hazard is een geweldige voetballer en hij gaat het niveau van LaLiga omhooghalen. Geen twijfel. werd ook wel gedwongen om de markt op te gaan (vanwege het slechte seizoen, red.)" aldus Laporta, geciteerd door AS . Hij benadrukt echter dat hij geen fan is om constant de portemonnee te trekken in plaats van te vertrouwen op de jeugdopleiding.



"Het Galácticos-model is niet het model waar ik voor sta. Bij hanteren we al een tijdje een andere visie, namelijk kijken naar de spelers uit de eigen jeugd. Daarbij geeft de transfermarkt opgaan en naar spelers zoeken geen enkele garantie. Afgelopen seizoen wonnen wij bijvoorbeeld LaLiga en Real won niets."



"De komst van Hazard is het bewijs dat ze niet genoeg vertrouwen in hun eigen jeugd", besluit Laporta. Naast Hazard verwelkomt Real deze zomer ook Luka Jovic, Éder Militão en Rodrygo. Deze spelers, die overkomen van respectievelijk , en , hebben de grootmacht ongeveer 60, 50 en 45 miljoen euro gekost.