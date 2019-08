Transfer Dybala loopt stuk vanwege problemen met portretrechten

De Argentijn stond open voor het idee om over te stappen naar de Premier League, maar een financiële kwestie bleek het struikelpunt te zijn.

De afgeketste transfer van Paulo Dybala naar is te wijten aan de financiële kwesties met de portretrechten die verband houden met de -aanvaller. Tottenham had een overeenkomst bereikt met de Italiaanse landskampioen om de Argentijn voor zeventig miljoen euro over te nemen.

Het leek er aanvankelijk op dat de nieuwe club van Dybala zou worden. Zij hadden Juventus een voorstel gedaan om de Argentijn te betrekken in een transfer waarbij Romelu Lukaku de omgekeerde weg zou bewandelen. Maar United besloot uiteindelijk om geen deal te sluiten, waarbij Lukaku nu voor tachtig miljoen euro naar overstapt.

Ondanks de hoge looneisen van Dybala, was Tottenham ervan overtuigd dat ze een akkoord konden bereiken met de speler en ze waren positief dat ze donderdag tot een akkoord konden komen. Maar na ontmoetingen tussen de Noord-Londenaren, Juventus en Dybala's zaakwaarnemer, werd vastgesteld dat een transfer niet mogelijk zou zijn. De financiën die nodig waren om zijn portrechtrechten te bemachtigen, gekoppeld aan zijn loon, bleken teveel van het goede te zijn.

Bronnen die dicht bij de gesprekken waren hebben aan Goal verteld dat Dybala open stond voor het idee van een verhuizing naar de Premier League en the Spurs, waar hij zou gaan trainen onder landgenoot Mauricio Pochettino. Na het mislopen van de transfer, valt het nog te bezien wat de toekomst in pette heeft voor de 25-jarige aanvaller, wiens status gedurende de zomer is afgenomen.

Bronnen hebben Goal verteld dat Dybala op de markt blijft, maar een overstap naar de Premier League is niet meer mogelijk, daar de transfermarkt donderdag om 18.00 uur sluit.

Vanwege de financiële kracht van de topclubs in Engeland was een overstap naar de Premier League de beste optie voor Dybala en het is onduidelijk wat de rol van de Argentijn zal worden als hij niet transfereert voordat de transfermarkt sluit.

De transfermarkt in China is al gesloten en Juve al waarschijnlijk terughoudend zijn om de aanvaller te verkopen aan hun rivalen in de . Zijn looneisen zouden bovendien te gortig kunnen zijn voor , Internazionale en SSC .

Mogelijk biedt Paris Saint-Germain uitkomst. De kans bestaat dat zij Neymar gaan verliezen aan , dat een openingsbod van meer dan honderd miljoen euro wil uitbrengen op de Braziliaan. Mocht de aanvaller vertrekken uit de Franse hoofdstad, dan zou dat de deur op een kier kunnen zetten voor Dybala.

Of ze geïnteresseerd zijn in de Juventus-aanvaller valt nog te bezien. De Franse landskampioen heeft al de beschikking over Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Ángel Di María, Pablo Sarabia en Julian Draxler.