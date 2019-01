Transfer Denis Suárez naar Arsenal in afrondende fase na doorbraak in gesprekken

De 25-jarige Spanjaard zal in de tweede helft van het seizoen strijden tegen Henrikh Mkhitaryan en Alex Iwobi voor een plek in de opstelling.

Arsenal zal naar verwachting de komst van Barcelona's Denis Suárez op huurbasis afronden voordat de transfermarkt donderdag sluit na een doorbraak in gesprekken met de Catalaanse club, begrijpt Goal.

Manager Unai Emery bevestigde begin januari dat the Gunners tijdens de winterse transferperiode geen spelers zullen kopen, maar gaf toe dat huurovereenkomsten mogelijk zouden zijn.

De Noord-Londenaren verzekerden zich tijdens de zomerse transferperiode van de komst van Lucas Torreira, Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos en Matteo Guendouzi en verwachten deze zomer een verhoogd transferbudget te hebben wanneer hun nieuwe contract met kledingsponsor Adidas ten waarde van 344 miljoen euro ingaat.

Suárez is geïdentificeerd als een speler die kan concurreren met Alex Iwobi en Henrikh Mkhitaryan voor een plek op de flanken tijdens de tweede helft van het seizoen, nadat hij eerder onder Emery had gewerkt bij Sevilla tijdens het seizoen 2014/15.

Gesprekken bevonden zich aanvankelijk in een vergevord stadium tussen de twee club, maar liepen spaak nadat Barcelona erop had aangedrongen dat een verplichte clausule tot koop in de huurovereenkomst zou worden opgenomen.

Zoals velen hadden verwacht, is de deal aan het einde van de transferperiode nu bijna afgerond en Suárez zou zich graag bij Arsenal willen voegen na een telefoongesprek met Emery.

Raul Sanllehi, Arsenal's afdelingshoofd voetbal, leidde de onderhandeling voor the Gunners met Barcelona, waar hij eerder negen jaar werkte.

Het contract van Suárez loopt af in de zomer van 2020, hoewel verschillende media hebben gesuggeerd dat hij akkoord is gegaan met een verlenging van een jaar om een huurtransfer naar het Emirates Stadium af te ronden.





Emery's ploeg zal tweeënhalf miljoen euro betalen voor de diensten van Suárez tijdens de tweede seizoenshelft, waar de optie tot koop in de zomer naar verwachting ongeveer twintig miljoen euro zal bedragen. Arsenal is nog steeds op de markt voor nog een aanwinst op huurbasis, waar Paris Saint-Germain's jongeling Christopher Nkunku en Internazionale's vleugelspeler Ivan Perisic beiden doelwit zijn.

In aanloop naar de Premier League-wedstrijd van dinsdagavond tegen Cardiff City, bevestigde Emery dat de club bezig is met het halen van nieuwe spelers voordat de deadline verstrijkt.

"Het is iets waar de club aan werkt, de mogelijkheid met verschillende spelers", vertelde hij op een persconferentie.

"Ik weet niet precies welke spelers, maar het zijn spelers met de mogelijkheid om ons te helpen, die op de vleugel kunnen spelen, rechts of links. Ik denk dat elke speler die hier kan komen om ons te helpen goed nieuws is."

"Suárez is hetzelfde als Perisic. Deze transfer is niet gemakkelijk en de boodschap is dat de club aan verschillende spelers werkt. De mogelijk, als het kan worden gedaan, is goed voor ons."

"Ik weet niet wat er zal gebeuren, omdat deze transferwindow niet gemakkelijk is. Ik weet dat de club er alles aan doet om een speler te vinden die ons kan helpen."