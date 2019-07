Transfer Cillessen naar Valencia 'een duur grapje': "Ik was verbaasd"

Jasper Cillessen hoopt bij Valencia weer wekelijks in actie te komen. De dertigjarige doelman kon bij Barcelona amper op speeltijd rekenen.

Vanwege de aanwezigheid van Marc-André ter Stegen mocht Cillessen alleen spelen in de . Mario Selma, een bekende blogger die intensief volgt, was verrast door de transfer van de Oranje-international.



"Ik was verbaasd. Ik denk dat we Cillessen kunnen zien als de Neto van 2017, die verliet om voor Valencia te spelen. Hij had een wens om een belangrijke rol te hebben bij een redelijk grote club, omdat hij moe was om op de bank te zetten bij een topclub", zegt Selma, die vindt dat Cillessen beter is op hoge ballen dan Neto, in gesprek met ELF Voetbal.



"Ook is hij (Cillessen, red.) goed met zijn voeten. Dat is een belangrijke kwaliteit voor een moderne keeper", aldus Selma, die aangeeft dat er over het algemeen geen groot niveauverschil tussen beide keepers is. Hij erkent dat Valencia met een bedrag van 35 miljoen euro veel heeft betaald. "Het is een bedrag twee keer zo hoog als zijn marktwaarde, wat hem de meest dure keeper in de geschiedenis van Valencia maakt."



"Hoewel er veel praktische voordelen zijn aan deze transfer, is het een duur grapje. Hij heeft niet veel doorverkoopmogelijkheden, dus Valencia gaat het niet snel terugverdienen", stelt Selma, die wel kan begrijpen waarom Valencia Neto heeft laten vertrekken naar en Cillessen heeft gehaald. "Neto en Cillessen wilden allebei weg en Valencia en Barcelona moesten hun economische plaatjes voor het seizoen 2018/19 op orde krijgen. Dit stemt alle partijen tevreden."